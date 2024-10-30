川普效應！台銀黃金存摺飆2881元天價　去年底砸10萬現賺逾4萬

▲黃金再度創高。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

在美國總統候選人川普當選機率提高下，國際金價應聲走揚，現貨、期貨黃金報價都破紀錄，台銀黃金存摺今（30）日第一盤再飆出每公克台幣2881元天價，估算砸10萬元放不到1年就可賺逾4萬元。

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▲黃金存摺飆天價。（圖／翻攝台銀官網）

小芳（化名）有一筆10萬元的理財預算，她在去年12月11日向台銀買黃金存摺，當時每公克售價2013元，小芬單筆進場，總共花9萬9764元買下49公克，一直抱到今天早上台銀黃金存摺第一盤價掛出每公克2881元賣出，共變現14萬1169元，等於抱不到一年，就賺4萬1405元，報酬率超過41.5%。

交易員指出，國際金價漲勢驚人，現貨黃金在台北時間30日上午8點左右報價來到每盎司2778美元，由於29日紐約交易所期貨盤報價已來到2781美元歷史新高，今日現貨仍有機會再次向上表態。

除了台銀黃金存摺業務搶搶滾以外，一銀也表示該行相關理財需求明顯升溫，光是今年前3季一銀黃金存摺申購量就比去年同期成長約18%，其中3、4月份申購量及回售量均較1、2月份增加，經分析可能因為國際金價受聯準會貨幣政策改向及地緣政治關係，自3月初起呈現漲勢，除部分客戶獲利了結將黃金變現外，亦吸引投資人積極投入黃金交易，市場交易熱絡所致。