AMD展望不如預期　陸行之：毛利率可能有上修空間

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／攝影中心）

記者高兆麟／綜合報導

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，雖然AMD四季度營收/獲利指引市場不買單，但他看到幾個亮點，他也說以後深入研究AMD數據中心營收及獲利就夠了，且雖然營收指引保守，但四季度的毛利率可能有上修空間。

陸行之表示，AMD三季度數據中心營收達35.5億美元，季增25%，年增122%，有機會超過老大哥NVIDIA三季度數據中心營收的季增幅度，意思就是多拿了些AI GPU市場份額，預期將首次超車Intel。

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數據中心晶片營收占比達52%，比二季度多3ppts，比去年同期多24ppts，根據四季度指引推算，四季度數據中心營收預期將超過50億美元，因為數據中心毛利率及營業利潤率比平均高很多，獲利貢獻度高達144%，意思就是以後深入研究AMD數據中心營收及獲利就夠了。

除此之外，陸行之也說，AMD上修2024年數據中心的AI GPU營收從超過45億到超過50億美元，他估計四季度營收佔比高達25-30%，因為數據中心毛利率高於公司平均non-GAAP 毛利率的54%，四季度數據中心營收增長又明顯高於公司平均的季增10%，年增22%，他認為四季度的整體毛利率應該有機會高於三季度的54%及公司指引的54%，意思就是雖然營收指引保守，但四季度的毛利率可能有上修空間。