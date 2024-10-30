康芮颱風來了　颱風假10大常見QA一次看

▲康芮颱風逼近台灣。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

康芮颱風逐步逼近台灣，暴風圈最快今深夜接觸台灣陸地，氣象署最新風雨預報，共有21縣市風力或雨量預估達停班課標準，全台22縣市明（31）日都放颱風假，104人力銀行整理10大颱風假出勤、給薪等常見問題懶人包，若是颱風假老闆要求扣特休，是不可以的。

Q1：放颱風假，老闆要從我的特休假扣，可以嗎？

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不可以。104人力銀行表示，颱風假企業不能強迫員工休特休假或其他假別，或做出曠職等不利處理。若出現此狀況，員工可向公司溝通，若不行再向外尋求救濟。

Q2：放颱風假，企業可以要求另行補班嗎？

不可以。104人力銀行指出，颱風假若不出勤，企業可不給薪，但不能要求員工補班，且周六為休息日，薪水的計算方式並非平常上班日，須採加班的方式進算。

Q3：因有緊急任務，企業在颱風假當天臨時通知到班，可以嗎？

視情況而定。104人力銀行表示，颱風假應以員工的安全作為首要考量，不能強迫員工出勤，且員工也有退避權，可拒絕出勤，企業也不能對員工做出不利處分。

Q4：颱風假，怕有安全問題叫計程車上班，可以向雇主請領車資嗎？

視公司規定。104人力銀行指出，法規規範宜給車資，但並未強制要求企業一定要補助車資，將回歸企業的內部規範，不過多數企業會提供車資補助。

Q5：颱風天遇到發薪日，企業延後發薪水合法嗎？

合法。104人力銀行表示，若發薪日遇到颱風假等不可抗力因素，根據勞動基準法，雇主應與員工約定的發薪日按時發放薪資為宜，但若遇颱風假等不可抗力因素，建議最遲應於放假後的第1個工作日盡快發放薪資，但若遲1個工作天以上，將可能被處以新臺幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

Q6：颱風假老闆要我居家辦公可以嗎？

可以。104人力銀行指出，颱風假目的是保障員工避免出勤有安全上的疑慮，企業在颱風日當天仍有給予薪水，是可以要求員工在家上班的。

Q7：颱風假老闆要求我到公司上班合理嗎？可拒絕嗎？

可以拒絕。104人力銀行解釋，颱風假非假期，企業是可以要求員工照常上班的，不過員工有安全上的疑慮，有退避權選擇不上班。若上下班路程，不幸因颱風被路樹砸傷摔車，可向公司申請職災，但若是交通工具或是物品損壞，不在理賠範圍。

Q8：颱風假不給薪合理嗎？出勤上班有加班費嗎？

合理，無加班費。104人力銀行表示，每間企業都應訂定相關工作規則，颱風天員工未上班，因為沒有提供勞務，企業可以不支薪，但多數企業會選擇支薪；若是颱風假企業仍要求員工出勤，因颱風假為一般上班日非假期，企業不需另給加班費，除非遇到休息日、國定假日，才需要另外支付加班費。

Q9：颱風假居家上班可以請補休嗎？

不可以。104人力銀行強調，颱風假非一般假勤，主要目的為保障員工出勤時的安全，居家上班者遇到颱風假，均視為一般上班日，不另外補休。

Q10：居家上班遇到颱風假，有照顧家庭需求可以休颱風假嗎？

不可以。104人力銀行指出，居家上班者出勤不受颱風影響因此無颱風假，若員工颱風假當天有照顧小孩的需求，可向公司申請家庭照顧假，公司不得拒絕但無薪。