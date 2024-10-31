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國內各港今暫停進出作業　預計明上午陸續恢復

▲基隆港今日淨空狀況。（圖／聯興國際提供）

▲基隆港今日淨空狀況。（圖／聯興國際提供）

記者張佩芬／台北報導

強颱「康芮」襲台，台灣港務公司總經理王錦榮指出，國內各港今(31)日都已暫停船舶進出與裝卸作業，由於康芮移動速度快，預計明天上午各港可視實際狀況陸續恢復正常作業。王錦榮身兼高雄港務分公司總經理，他表示，高雄港今天雖然僅有一點風浪，但是外港風浪很大很高，船隻無法進出。

基隆港務分公司總經理高傳凱指出，蘇澳港因受風面大，昨晚22時就已停止船舶進出，基隆港是在今日上午停止船舶進出，因此在昨晚22時就已通知商船必須離港避風，僅有國籍工作船、公務船與海巡署船隻等，因為船隻小，頂不住風浪，另本國軍艦與新台馬輪等，是允許在港內避風的，港方都有巡邏檢視在港船隻繫攬狀況與在建工程繫固。

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台中港務分公司總經理陳榮聰則指出，台中港受風面很大，昨日風速都已超過8級，因此昨日下午1點半就已停止船舶進出，大型船像貨櫃船一律要求出港避風。該港港務長魏福添指出，今日中午台中港達到11級風，風速28.72(m/s)。

台中港對於颱風天的規範如下：

陸上颱風警報發佈後，中央氣象局預測颱風路徑8小時可能涵蓋台中港時，應出港避風或移泊船舶包括總噸逾30,000之客輪及汽車船、所有貨櫃船、空載總噸逾25,000之散裝船、本港工作船渠東堤、西堤及西碼頭之船舶(含工作
船及油駁船等)，均須配合台中分公司指示移泊其他碼頭。

▲港內僅允許工作船、公務船與本國籍客輪等避風。（圖／台中港務分公司）

▲港內僅允許工作船、公務船與本國籍客輪等避風。（圖／台中港務分公司）

危險品船舶(含油輪及化學品船等)：

1. 空載危險品船均應出港避風，如主張非空載拒不出港者，船方應提供船舶載貨證明文件，依本項第3款規定辦理，惟列屬本項第2款規定者，仍應出港避風。

2. 非空載總噸逾5,000之危險品船應出港避風。

國內各港大致依據相同原則，考量各港水文地理條件，制定有類似規範。

基隆港務長陳世鴻對於恢復正常作業時間，說明依據氣象站今日下午近4點預測，明日上午8點暴風圈可以脫離基隆。待暴風圈一離開基隆，會立刻宣布恢復正常船舶進出時間。以這次颱風停工時間一天來看，估計僅需半天就可解除港口壅塞狀況。

台中港務長魏福添則指出，依該港颱風期間船舶進出港航行與靠泊作業規定，實施船舶暫停進出港管制作業後，當颱風暴風範圍離開本港區時，且15分鐘平均風力低於管制基準(8級風)並持續2小時，得恢復船舶進出港作業。依風力預估資料，台中港港預計於明日上午10時得恢復船舶進出港作業，惟屆時仍依實際風力狀況作為判斷依據。

關鍵字： 國內各港暫停進出明日上午陸續恢復作業

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