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群創宣布賣南京廠　估14億元入袋

▲群創光電，南科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲群創光電。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

群創（3481）今年4月傳出關閉南京廠，今（31）日代子公司南京群志光電公告，為挹注集團營運及未來發展動能，充實營運資金，處分南京廠房及附屬設施，交易總金額約新台幣20億元，預計處分利益約新台幣14億元，實際處分利益尚待交易完成並扣除相關費用後入帳。

群創在今年4月公告，為提升生產配置及整體營運效益，將南京廠部分產線、產品進行調整，同時優化與調節人力結構，以強化集團發展，約有千人分批遣散，公司也與當地相關政府機關溝通，協助南京廠員工轉職發展，以確保員工獲得尊重的態度與公平的待遇。

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群創今日公告，將處分南京市江寧區秣陵街道佛城西路93號、103號土地使用權資產、廠房及附屬設施，土地使用權資產面積為31萬3134.2平方米（約9萬4723.1坪）、建物面積為15萬4865.67平方米（約4萬6846.87坪）。

群創指出，處分具體目的或用途為挹注集團營運及未來發展動能，充實營運資金，交易總金額為人民幣4.5億元（約新台幣20億元），預計處分利益約人民幣3.2億元（約新台幣14億元），實際處分利益尚待交易完成並扣除相關費用後入帳。

此外，群創日前也公告Q3財報，Q3單季合併營收為555億元，稅後淨利為5億元，EPS為0.05元；今年前3季合併營收為1628.25億元，稅後虧損25.52億元，每股虧損0.29元。

展望Q4，群創表示，時序進入面板傳統淡季，惟預期中國「以舊換新」消費補貼政策有助支撐電視整機需求，電視面板價格可望持穩；IT面板需求則預期走緩。公司將持續「按需生產」策略，因應市場變化彈性動態調整產品組合、提高生產效率，同時透過致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域佈局。

關鍵字： 群創南京

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