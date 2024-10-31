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中火二期新建4部燃氣機組　台電：早一天增氣、早一天減煤

▲環境部通過台中電廠第二期新建燃氣機組計畫。（圖／台電提供）

▲環境部通過台中電廠第二期新建燃氣機組計畫。（圖／台電提供）

記者廖婕妤／台北報導

環境部昨（30）日通過台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，除了興建4部燃氣複循環機組外，未來既有的10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部除役轉為緊急備用機組。台電強調，早一天增氣，早一天減煤，才能兼顧市民用電不匱乏及空氣品質改善的雙重目標。

台電表示，燃煤一度電的空污排放量是燃氣機組的3.5倍，碳排量則是2.25倍，因此以氣換煤，可有效大幅降低空污及碳排放。台電公司於環評大會中，已明確提出，中火二期燃氣計畫完工後，可減少空污排放41%、減少碳排33%。

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台電指出，在增氣減煤的過程中「先增氣確保穩定供電」、「後減煤改善空污減排」，是兼顧穩定供電及空品改善的最佳做法。反之，台中市環保局於環評大會中要求在新燃氣機組尚未發電之前就將中火用煤量歸零，形同在無完善配套措施之情形下提早除役燃煤機組，將嚴重危及供電安全，並不可行。

台電說明，在環評審查會議中已向環評委員及台中市政府出席代表明確表達，除推動以氣換煤計畫之外，台中發電廠近年來已持續透過環保降載及推動空污改善工程等措施持續降低空污排放，是台中市政府最好的空污減量夥伴。截至目前，中火減排成效達70%，減排量達2.67萬噸，高居全台中市之冠。台電進一步指出，未來中火二期計畫新燃氣機組完工商轉後，中火的空污排放量將會從105 年的3.84萬噸降低到0.49萬噸以下，總減排幅度更高達將近九成。

台電指出，未來台中電廠留下6部緊急備用燃煤機組，是為了「多一部備用，多一分保障」，確保國安與災害發生時的用電需求，除必要之測試及因應緊急狀況之外，不會額外使用燃煤，可逐步達到2035年無煤化目標。

關鍵字： 台中電廠台電燃氣機組空污改善碳排減量

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