英特爾砸208億收購Granulate　不到3年宣布關閉

▲英特爾執行長基辛格。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒CTech報導，英特爾將關閉 Granulate 並解僱 100 多名員工。此次裁員是英特爾以色列公司本週進行的更廣泛裁員的一部分。英特爾於 2022 年 3 月以 6.5 億美元（約新台幣208億元）收購了 Granulate。

對此，英特爾證實了這一關閉，並表示，作為英特爾轉型過程的一部分，公司將繼續積極審查我們產品組合的每個部分，以確保與公司的戰略目標和核心業務保持一致。經過廣泛考慮，英特爾做出了停止該產品的艱難決定。

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Granulate 開發了即時、持續優化軟體，幫助雲端和資料中心客戶最大限度地提高運算工作負載效能並降低基礎設施和雲端成本。

Granulate 執行長 Asaf Ezra 在收購時表示：「在英特爾，Granulate 將能夠為全球更多客戶提供自主優化功能，並在英特爾 19,000 名軟體工程師的幫助下快速擴展其產品，」

英特爾和 Granulate 的合作關係始於 2019 年底，當時 Granulate 是英特爾 Ignite（英特爾的初創加速器計畫）第一批畢業生的一部分，該計畫也因裁員而被關閉。

英特爾第一階段的裁員於8 月宣布，當時英特爾公佈了一項100 億美元的成本削減計劃，其中包括裁員15,000 名員工（佔員工總數的15%），並實施取消租賃計劃和減少員工福利等有針對性的措施。第二階段緊隨其後的是上個月，英特爾宣布其代工部門（為其他公司製造晶片的業務）將成為獨立子公司，並擁有自己的董事會。