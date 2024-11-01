日股暴跌逾千點！「繼續升息」訊號濃　專家看日圓短線有貶值壓力

▲日經平均指數（Nikkei 225）重挫1,027.58點，跌幅2.63%。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美股4大指數10月31日收低，日本央行「繼續升息」訊號及日圓彈升趨勢，加上美國總統大選觀望氣氛濃厚，拖累日經平均指數（Nikkei 225）1日終場重挫1,027.58點，跌幅2.63%，收38,053.67點，連續2個交易日走跌。

「日本央行」日本銀行（Bank of Japan）總裁植田和男在貨幣會議後舉行的記者會上重申，如果就經濟與物價的前景能夠實現，就會持續調升政策利率，也就是「升息」，不過他並沒有明確指出升息的時間點，而是在貨幣會議召開前以獲得的數據資料進行判斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

換言之，植田和男表明整個經濟政策走向就是「日本將繼續逐步上調利率」，不論是觀察美國經濟數據如何構成日本經濟的風險，都將以現狀和前景來評估，他也沒有提到之前常說的「有充足的時間來判斷下次何時升息」。

植田和男捨棄「時間充足」的字眼，於是讓市場推測日銀下次升息時間可能就提早到今年12月貨幣會議來追加，日圓也因此聞訊而彈升至152門檻。日本央行在10月31日決定基準利率維持在0.25%左右，是繼9月以來連續2次維持政策利率。

對於日股後市看法，野村基金日本策略價值基金經理團隊表示，日本央行因應短期政策不確定性，升息進程也會暫緩，上述結果短線將使日圓有進一步貶值壓力；然而，關於日圓匯率中長線走勢，仍會取決於美國經濟與貨幣政策發展走向，尤其是美國總統大選結果，如果美國前總統川普（Donald Trump）再次入主白宮，對外關稅政策及美國經濟走向將對日圓走勢產生中長期深遠影響，值得投資人留意。

此外，日本眾議院選舉結果出爐，由於執政聯盟席次僅有215席，未超過半數233席，失去國會多數席次，未來推行任何政策必須與在野陣營及其他無黨籍合作，執政黨必須推行更為擴張性的財政政策以獲得在野黨支持。

野村基金經理團隊認為，整體來說仍看好日本股市中長期發展，因為執政黨將推出更為有利民生經濟的政策，且先前市場擔心的金融所得稅計畫將被迫中止，也有利投資人信心。