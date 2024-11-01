公職報到第一天　「1狀況超崩潰」妹子想離職！釣出同行：快重考

▲原PO報到第一天被轟炸。（示意圖／翻攝自pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

公務人員向來被視為鐵飯碗，是不少文組畢業生求職的首選職業之一，一名剛考上公務人員的網友表示，第一天報到，交接的人迫不及待把業務都交給她，「下班後我直接像游魂一樣走出來」，上班地點離家遠，又加上工作業務重，雙重壓力下讓她第一天就想閃人了。

原PO在Dcard發文，「有人第一天報到就想走了嗎？」第一天到單位報到，負責人立即將大量業務交接給她，讓她感到壓力爆棚，「資訊過載我後面剩空殼，直接靈魂出竅了，下班後我直接像游魂一樣走出來」，聽說前任負責人一直很想脫手，無奈徵不到人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她坦言，負責人做事情的步調很急，仿佛拉著她跑馬拉松，「如果後面步調也是這樣塞我受不了」，就算撐過前期，也很難久待。她強調，找工作「離家近跟業務不要太重」，至少要有一項符合，否則每天下班累癱了回到租屋處，還得處理生活雜事，時間都耗在通勤上，體力完全消耗殆盡。

貼文曝光，釣出同行留言，「選缺要選離家近，不小心踩到雷，最不濟還有家的安全感」、「趁讀書還沒忘，趕快重考刷單位，這就是一堆人重刷單位的原因」、「我第一天過完也是這樣，現在也是在想要什麼時候離職，準備重考」、「超忙超累的時候，真的會很不想洗澡洗衣服打掃」、「我前公職單位沒有前手，輔導員主管還要我指導她公文，第一天上班就加班到半夜，然後之後每天也是」。