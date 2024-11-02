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世聯倉運50週年　從貨櫃倉儲到保稅國際物流、淨利成長185倍

▲前排右起世聯倉運總經理黃明中、董事長黃仁安、副總經理黃千柔與公司高階主管一起向來賓敬酒。（圖／記者張佩芬攝）

▲前排右起世聯倉運總經理黃明中、董事長黃仁安、副總經理黃千柔與公司高階主管一起向來賓敬酒。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

世聯倉運(CTW)昨(1)晚在台北萬豪酒店舉辦世聯50週年暨基金會25週年慶祝酒會，公司董事長黃仁安指出，世聯從貨櫃運輸起家，跨足傳統倉儲，再升級到現代化物流中心，進而成功轉型為境內關外的保稅國際物流服務提供者，有數據的近42年間，營收由2453萬元成長到14.46億元，成長58倍；營業淨利則由270萬成長到5.09億元，成長率達185倍。

公司曾經取得多項「台灣第一」，在1990年成立台灣第一家特殊氣體專用倉庫－新竹倉、2001年取得台灣第一張「國際物流中心」執照、2005年成為台灣第一家通過防火標章認證之倉儲物流業者、2008年成為台灣第一家取得「公共危險物品」存放許可之國際物流中心業者。今年3月通過通過BSI新加坡商英國標準協會集團私人有限公司台灣分公司ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查驗證，並取得ISO 14064-1：2018查驗證書，再創一項台灣第一，成為綠色供應鏈一份子。

昨晚的慶祝酒會，總統府資政謝長廷應邀致賀詞，社團法人台灣全球商貿運籌發展協會理事長賈凱傑、社團法人台灣冷鏈協會理事長林建智及多位國際級客戶與策略夥伴等皆到場致賀。

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▲左上圖世聯倉運總經理黃明中、右上圖卡爾蔡司全球物流項目負責人、下圖世聯倉運董事長黃仁安分別在典禮上致詞。（圖／記者張佩芬攝）

▲左上圖世聯倉運總經理黃明中、右上圖卡爾蔡司全球物流項目負責人Richard Kowalczyk、下圖世聯倉運董事長黃仁安分別在典禮上致詞。（圖／記者張佩芬攝）

重要合作夥伴日本阪急阪神國際通運公司社長谷村和宏前日頂著颱風專程搭機來台擔任致詞嘉賓、卡爾蔡司(Carl Zeiss AG)全球物流項目負責人Richard Kowalczyk、美國勁達物流日本韓國和台灣地區副總裁Gina Hsieh也都上台致賀詞。

黃仁安指出，公司經歷二次1973年&1983年的能源危機及2008年的雷曼兄弟破產所引爆的全球性金融危機，該年營收下降14%。另從1949-1987年，歷經38年戒嚴體制的解體，到1996年的總統直選、2000年的政黨輪替，及從1990年代連續約30年的中國投資熱潮，致台灣產業逐漸空洞化，經濟成長大幅降低，在風風雨雨的大環境下，世聯CTW仍能排除萬難、屹立至今達50年。

他笑說：「經統計，台灣中小企業平均壽命僅13年，凸顯世聯CTW真的很幸運，似乎有神奇的魔法相助，我想這個魔法就是「長期策略思考」及「同仁的歸屬感」，再次感謝大家！從33歲創業世聯CTW，到現在我已是83歲的老人，按統計能活到80歲的人佔18%，活到83歲的人約15%，我真幸運自己是15%中的一位。」

展望未來，很希望有機會能參與世聯CTW的60周年，屆時他已93歲，生命存活率僅約5%了，但他一定要參加(I will definitely join)，相信在大家的支持下，一定辦得到。

▲左起台灣全球商貿運籌發展協會書長林鳳蘭、美國SOLE國際物流協會台灣分會執行長鄒伯衡、商貿運籌發展協會理事長賈凱傑、世聯倉運總總經理黃明中、副總經理黃千柔合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起台灣全球商貿運籌發展協會祕書長林鳳蘭、美國SOLE國際物流協會台灣分會執行長鄒伯衡、商貿運籌展協會理事長賈凱傑、世聯倉運總經理黃明中、副總經理黃千柔合影。（圖／記者張佩芬攝）

世聯總經理黃明中是黃仁安的獨子，國立中央大學畢業後到荷蘭唸企管碩士，之後在日本慶應大學唸日文，回國後到安永會計師事務所擔任過兩年企管顧問，2006年加入CTW，歷經CTW的重大里程碑，從南崁物流中心的成立、高雄柯思創建置的首座危險品保稅物流中心、公司邁入control tower服務、一直到新竹物流中心的與CTW的首個海外新加坡法人據點設立等。

黃明中在世聯18年，回想人生真的蠻有意思，充滿各種際遇，都不知道什麼時候會遇到什麼樣的人或是什麼樣的事情，但回頭一看，就覺得除了努力之外，自己的運氣也很不錯，一路走來愈到滿滿的貴人，可能是一個新的機會，可能是一個關卡與挑戰，但周遭總是很幸運地遇到貴人的幫忙，讓事情可以圓滿進行。

目前整個大環境的複雜度與變化性越來越高，不要說守成不易，根本是不可能的事情，唯有不斷學習不斷挑戰，才有機會可以在市場上存活。今年也是很特別的一年，從開年開始公司就經歷了一連串的挑戰與困難，彷彿老天爺特別在50周年時提醒我們要時時保持警覺，公司經營真的如臨深淵，如履薄冰，一刻都不能鬆懈。

▲酒會現場大合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲酒會現場大合照。（圖／記者張佩芬攝）

黃明中表示，CTW將不忘初衷的持續堅實企業韌性與客戶服務，幾個重要的策略方向：首先是最根本性的發掘與培育永續人才，再來是持續強化CTW在全台灣的服務網絡，除了建置中的台南國際物流中心外，CTW也將持續在桃園、台中與高雄等地擴展營運據點。

世聯倉運現在是控股公司，全資子公司喜提達物流業務項目從半導體、ICI、電商到醫療器材等等，目前在國內設有9個物流中心，另設有新加坡物流中心，台南物流中心一期工程預計2026年首季完工，除了擁有保稅功能，也提供多溫層倉儲。

黃明中表示，世聯同時強化科技與數據之分析運用，以數位變革與賦能來優化公司管理與客戶服務品質，接著是拓展CTW的海外市場，維持成長動能並提供同仁更多元的發揮舞台。最後則是貫徹ESG精神並具體實踐，在淨零排放議題上與國際客戶接軌；CTW將持續專注於提升物流專業及服務，以穩健紮實的步伐迎戰未來、邁向永續。

●《ETtodav新聞雲》提醒您喝酒不開車、開車不喝酒。

關鍵字： 世聯倉運50週年保稅國際物流淨利成長185倍

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