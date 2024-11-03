川普風險板卡漲一波　達人：不如直接買虛幣、黃金

▲台股投資示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／玩股華安

隨著2024年美國總統選舉的臨近，市場預期川普將勝選。也帶動虛擬貨幣市場受到關注，比特幣價格更是不斷上漲一度來到73,500元，也讓相關硬件產品，如：顯示卡和挖礦板卡的製造商股票受到追捧。然而在這片繁榮的表象之下，投資人也該注意挖礦的實際收益逐漸降低的趨勢。

首先，虛擬貨幣的價格上漲雖然增加了挖礦的名義收益，但同時也推動了更多投資者和企業進入挖礦市場，導致挖礦難度增加。其次從更廣泛的角度來看，加密貨幣挖礦的能源成本也是一個不容忽視的因素。能源價格的波動性很大，特別是在當前全球能源市場緊張的背景下，挖礦所需的大量電力成本可能進一步侵蝕挖礦的經濟效益。再加上挖礦硬件本身的投入和更新換代成本，這些都可能使得從事此類活動的實際利潤大打折扣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲比特幣走勢。（圖／玩股網授權ETtoday刊載）

對於繪圖卡、板卡的青雲(5386)、撼訊(6150)等，其股價在短期內因為市場的熱烈反應而看似有所受益。然而考慮到挖礦難度增加，這種受益是否轉化為公司的長期利潤增長，仍然是一個未知數。如果挖礦的整體效益持續下降，那麼板卡、繪圖卡需求也未必會出現大幅成長，因此後續營收仍有待觀察。

▲長榮技術分析。（圖／玩股網提供）

在這樣的市場環境下，長期投資者或許應該考慮直接購買虛擬貨幣或黃金ETF「期元大S&P黃金(00635U)」，而不是投資於板卡或繪圖卡相關個股。直接持有加密貨幣或黃金可以更直接地從價格上漲中受益。雖然川普勝選可能會帶來市場的初步熱情，使得相關股票短期內表現出色，但從長遠來看，投資者應更關注川普政策帶來的長久影響，如：川普當選油價下跌機率大，航空或海運相關個股受惠機率大，如：長榮航（2618）、華航（2610）、長榮（2603）。

本文由《玩股網》授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載