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雙11購物節登場！物流人員5點呼籲「一定要接電話」：多用線上刷卡

▲▼0603物流專題。（圖／記者黃克翔攝）

▲物流人員曝心聲。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

令人期待的雙11活動即將到來，許多餐飲店家、品牌，都會在這段期間祭出意想不到的超殺優惠，刺激買氣，一名物流人員列出5大點，希望買家們可以多多配合，最重要的一點就是，一定要記得接電話，如果真的有事不能馬上接聽，也要記得回撥。

該名網友在Dcard發文，「一個物流人員的心聲」，希望大家在開心購物的同時，也可以舉手之勞，他列出5大點，首先，在填寫地址時，如果住在社區，可以多寫上社區名稱，或是住家附近有明顯的地標，如康是美隔壁、coco對面等，也可以一併寫上，減少送錯的機率。

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第二點是，如果經常不在家，可以註明由誰代收，或是直接註記，直接將包裹放在門口的某處，以減少溝通時間；基本上送貨都是白天，如果有夜班人員早上需要休息的，也可以備註告知包裹該如何處理。

他也呼籲消費者，如果可以的話，盡量使用刷卡付款，如果選擇貨到付款，「下單完記得錢就幫我放到管理室吧」。最後，他提醒消費者，一定要接電話，「沒接到的話，也拜託回撥告訴我們後續處理方式」，希望大家可以多多配合，也祝大家購物愉快。

對此，網友直呼辛苦了，「真的是講出物流司機的心聲」、「不過應該僅限特定電商可註記備註，蠻多電商只有下一步到底，沒地方輸入告知資訊的，常常都要到點來電，再改約時間，我也覺得麻煩」、「辛苦了，我做超商雙11人直接爛掉」、「辛苦了，今年沒什麼特別想買的，讓你們減輕負擔，希望你們獎金領多一點」。

關鍵字： 雙11物流購物超殺優惠攻略

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