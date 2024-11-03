康芮脫離72小時！全台96萬戶來電　台電：搶修進入最後1%

▲台電搶修畫面。（圖／台電提供）

記者陳瑩欣／台北報導

罕見11月颱康芮來襲造成全台97萬戶停電，創近7年來最大停電紀錄，台電指出，至今（3）日下午3時，造成全國曾停電戶數97萬3506戶，其中96萬5342戶已修復，已復電逾99%，搶修進度挺進最後1%，剩餘8164戶尚未復電。

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▲台電搶修畫面。（圖／台電提供）

未復電區域主要集中在花東地區及部分縣市山區，台電正在全力搶修中，包括花蓮縣2065戶、新北市1591戶、台中市1400戶、桃園市1208戶、台東縣998戶及南投縣848戶等。

台電特別強調，感謝地方各層級單位及時支援，協助清除倒塌路樹、招牌等障礙物及搶通坍方道路，讓搶修作業得以順利進行。

台電說明，受康芮颱風影響，大型樹木、電桿倒斷嚴重，等待道路搶通不僅延長了整體搶修時間，清除倒樹、重新建桿的作業也相當耗時，以一個工班（5至6人）的工作量，一天拉設兩座電桿已十分快速，若搶修車輛等重機具因道路中斷而無法進場維修，對復電期程的影響更甚。台電同仁挺進山區搶修時，往往須以人力徒步進入，拚的就是要更快一步為民來電。

台電表示，市區民生用電大多已完成復電，地方政府持續恢復市容，然而山區因用戶分布幅員遼闊，有時一條兩、三公里的線路僅有2、3名用戶，使清零作業變得極端嚴峻，最後10戶的復電工作量甚至比平時復電1萬戶還要龐大。

統計顯示，目前颱風導致全台最大停電紀錄發生在2015年，由蘇迪勒颱風造成450萬戶停電最為驚人，台電表示，每次搶修都不畏艱難連夜趕工，惟部分山區及偏遠地區因道路無法搶通，仍需時間等候復電，尚請民眾予以體諒和包容。