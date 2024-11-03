「鈺洲啟航輪」仍無法抽油　另尋抽油平台不怕救難費收不到

▲今日抽油平台仍因風浪大無法靠近「鈺洲啟航輪」。（圖／航港局提供）

張佩芬／台北報導

航港局局長葉協隆指出，康芮颱風已過3天，今（3）日仍因風浪太大，抽油平台無法靠近擱淺在野柳的大陸籍「鈺洲啟航輪」進行抽油作業，航港局已另洽具有升降功能的抽油平台，目前在苗栗找到一艘正在接洽中，幸好船隻無漏現象，且該船有參加白名單內的船東互保協會(P&I)，不怕沒人付救難費用與做保賠。

葉協隆表示，現在有找到一艘具有升降功能的抽油平台，該平台可以拉高到水面上，比較不受風浪影響，希望明日能展開油作業。

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根據立法院去年公告的航港建設基金預算評估，航港局成立10年來為外籍商船代墊的救難款，有1.57億元待追償，且追償困難。

對此葉協隆表示，該局兩年前開始嚴格審查船隻的P&I投保狀況，並在颱風來臨之前透過海岸電台與海巡署，驅趕船隻至12海里之外，這次的「鈺洲啟航輪」與上次山陀兒颱風遇難的巴貝多籍「BLUE LAGOON」礦砂船，都沒有求償問題。

台灣港務公司高階指出，目前在P&I的審查方面，必須是白名單內的船隻才准進港，如果是觀察名單，要看該船是否經常進出台灣，或是看代理行的營運規模與信用度，黑名單內的自然完全排除。