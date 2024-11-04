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航港產業加速數位轉型　台灣港務公司以智慧創新迎向未來變局

▲台灣港務公司建立企業數位轉型文化，董事長李賢義(後排右6)帶領同仁，應用數位科技結合ESG理念，為港區客戶打造優質服務。（圖／港務公司提供）

▲台灣港務公司建立企業數位轉型文化，董事長李賢義(後排右6)帶領同仁，應用數位科技結合ESG理念，為港區客戶打造優質服務。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司首次參加《哈佛商業評論》2024「數位轉型鼎革獎」即榮獲「智慧管理轉型獎-大型機構組楷模獎」殊榮，為國營事業唯一獲獎企業，以「船舶進出港智慧聯網應用服務方案」展現港口數位創新及服務優化的豐碩成果。該公司表示，對於智慧港口創新發展，將持續導入數位科技實現全方位管理，攜手航港生態圈夥伴打造更優質、更便利的服務。

「以客為本」數位服務思維，善用科技實現港口數位永續雙軸轉型

台灣港務公司貫徹以客戶需求為服務導向的思維，整合企業營運管理資訊提供智慧創新服務，透過物聯網感測技術、大數據分析及人工智慧等應用，輔助船舶航行安全、掌握船舶靠泊即時動態、提升貨物運輸效率，透過資訊共享強化內外部溝通效率，提供安全、高效的服務。

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▲打造港區動態監控中心，建立資訊整合平台，強化港區營運動態監控。（圖／港務公司提供）

▲打造港區動態監控中心，建立資訊整合平台，強化港區營運動態監控。（圖／港務公司提供）

秉持智慧創新思維，應用數位工具提升核心數據收集與分析能力，洞察數據即時變化進行更精確的商業決策，同時為落實永續港口目標，七大國際商港均建置智慧能源管理系統中，屆時將全時監控港區能源使用狀態，逐步推動能源自發自用、能效使用最佳化，從能源管理落實企業永續發展。

「跨域合作」加速數位轉型，攜手航港產業共創智慧港口新未來

公司秉持航港產業生態圈共好的理念，持續推動「航港產業數位轉型獎勵方案」，鼓勵航港業者導入數位化創新服務，3年來超過30項創新提案提出申請，包含櫃場儲位智慧化管理、電力設備監控系統建置、領櫃提單無紙化、海運快遞物流管理及客運票務管理服務系統升級等應用領域，透過產業多元跨域合作，打造數位永續航港生態圈。

▲台中港區BoniGO專用車道預約交領櫃系統整合服務。（圖／港務公司提供）

▲台中港區BoniGO專用車道預約交領櫃系統整合服務。（圖／港務公司提供）

111年港區業者於台中港區推動「BoniGO預約專用車道交領櫃系統」，導入交領櫃資料交換平台及提供APP服務，整合交領櫃資訊取代紙本資料，貨主與司機可快速查詢櫃場可用空櫃及預約交領櫃時間，櫃場可預先接收運輸及預約資訊等關鍵訊息，提供貨櫃場預先準備相關作業，降低車輛停等時間、提升運輸業者港區內交領櫃效能及運轉率、減少碳排放，尖峰時段每小時收櫃數由原本最高142櫃提升至每小時182櫃，預估年減碳量超過700噸。

在港口永續經營部分，推動高雄港「第七貨櫃中心SCADA電力設備監控」專案，掌握碼頭營運設備用電情形進行大數據分析，納入監測、耗能比較及告警等功能，減少設備故障產生重大損失，有效降低人力抄表錯誤發生機率，提供正確數據作為輔助決策參考資料，有助於提升櫃場作業效率與節能，降低營運成本。

112年櫃場業者推動「轉口、轉運、出口櫃領櫃單無紙化作業」，應用區塊鏈技術，將銷艙作業及轉口、轉運及出口櫃的貨櫃提領流程紙本領櫃單，轉為電子領櫃單，無紙化比例達90%，縮短拖車司機停等時間3-5秒，E化流程減少人為錯誤，並可以增加作業效率，提升服務品質，預估年減碳量約26公斤，落實港口ESG永續發展。

113年持續辦理「航港產業數位轉型獎勵方案」，受理申請至113年12月31日，本次獎勵方案擴大補助金額，獲補助提案單案獎勵金提高至800萬元，港務公司歡迎台灣國際(內)商港營運範圍內從事客貨運輸、裝卸作業、儲運服務等領域之航港業者踴躍提案，注入創新思維提出智慧化應用解決方案，加速我國港口數位化升級，提升航港作業服務效率，驅動台灣航港產業邁向數位轉型發展。

▲未來智慧港口發展示意圖。（圖／港務公司提供）

▲未來智慧港口發展示意圖。（圖／港務公司提供）

「數據共享」升級服務效率，優化航港產業資訊交換服務流程

港務公司認為，未來港口智慧化發展的成功關鍵在於對「數據」的掌握及應用程度，有三大趨勢是不能不重視的，第一項為「提升數據的應用價值」，核心數據應用是港口轉型的重要基石，透過數據可視化，洞見營運發展契機。第二項是「建構航港生態圈的連結」，因應港口營運面臨的多元挑戰，串聯航港產業供應鏈業者作業資訊，透過建置資訊服務平台提供數據共享的服務，優化資料交換的作業流程，並可進一步透過預測分析，有利於航港生態圈業者預先調度安排相關的港口服務，強化整體航港產業的服務品質。第三項是「數位科技實現港口的永續發展」，透過數位科技提升港口節能減碳效率，優化能源使用，達成港口永續發展目標。

推動港口智慧化升級為台灣港務公司重要營運發展策略，公司高階表示，未來將持續提供更完善的港口數位化服務，透過航港大數據整合分析，結合AI應用及雲端技術導入，攜手航港產業生態圈業者共同合作，驅動台灣航港產業邁向數位轉型、低碳永續的未來。

關鍵字： 航港產業數位轉型台灣港務公司智慧創新

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