蘋果財測低於預期　郭明錤：AI沒硬體重大創新也沒準備好

▲蘋果WWDC 2024大會蘋果AI登場Apple Intelligence。（圖／蘋果直播）

記者高兆麟／綜合報導

知名分析師郭明錤發文表示，蘋果財測中透露F1Q25的產品營收僅年成長約1%，這代表Apple自己都認為就算有了Apple Intelligence，在銷售旺季仍存在沒有成長甚至衰退的可能性，而他認為根本問題就是蘋果AI沒有硬體重大創新，市場也認為還沒準備好導致。

郭明錤表示，iPhone 16與iPhone 15在F4Q24 (CY3Q24) 與F4Q23 (CY3Q23) 分別量產約2600萬部與2300萬部 ，其中Pro Max機型生產改善是增加主因。受惠於新款iPhone生產改善，iPhone生產/出貨與銷售在F4Q24分別年增4% 與年增6%，而這也是F4Q24財報能略優於預期的主因之一。

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郭明錤表示，因為新款iPhone向來都是剛發售就賣光，所以當Apple強調在F4Q24的iPhone 16銷售優於去年同期的iPhone 15時，生產端改善是主因，而非iPhone 16需求更強。

郭明錤表示，根據Apple低於共識的F1Q25財測，假設F1Q25營收與服務分別年增3.5%與年增13% ，則F1Q25的產品營收僅年成長約1%，幾乎沒成長。這代表Apple自己都認為就算有了Apple Intelligence，在銷售旺季仍存在沒有成長甚至衰退的可能性。

郭明錤表示，他認為根本的原因在於僅憑Apple Intelligence而無硬體重大創新難以顯著推升硬體出貨量，但目前市場共識應會認為是Apple Intelligence準備尚未完備所導致。

另外，郭明錤表示，就他所知，低價版Vision Pro的量產時間被遞延到2027年之後已有一段時間，亦即2025年Apple的新款頭戴顯示裝置僅會有處理器升級到M5的Visoon Pro。

郭明錤表示，他認為Apple延後低價版Vision Pro的主因，關鍵在於僅降低售價亦無助於創造成功用戶情境，就像HomePod銷售不如預期後，即便推出低價版HomePod mini也無法讓Apple智慧音箱成為主流產品。