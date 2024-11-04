美國總公司聲請破產保護　TGI FRIDAYS台灣代理商：興櫃計畫不變

▲TGI FRIDAYS。（圖／開展餐飲提供）

記者廖婕妤／台北報導

知名休閒餐飲連鎖品牌TGI FRIDAYS美國總部面臨財務困境，日前正式提出「聲請破產保護」，台灣代理商開展餐飲（7789）強調海外代理授權不在破產保護範圍內，維持正常運作，既定登錄興櫃計畫也將持續推行中，確切時間正在跟櫃買中心確認中。

開展餐飲原預計11月登錄興櫃交易，但受到美國總部聲請破產保護影響，興櫃時程也跟著延宕，近日將補辦公發計畫所需相關資料，待生效後，即刻進行興櫃登錄。

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開展餐飲表示，自10月中旬外媒披露美國TGI FRIDAYS總公司可能聲請破產保護以來，集團持續穩健營業，並盡力回應各界關注，展現營運高度自主性與對消費者的負責態度，並守護品牌登台30多年的寶貴資產；除期盼美國TGI FRIDAYS得以順利完成重整、度過難關之同時，既定之公發興櫃計畫亦將持續推行中。

開展餐飲強調，此次聲請破產保護的範圍不包括全球品牌授權業務，意即 TGI FRIDAYS 海外授權加盟商仍將可持續使用該品牌，集團所代理的台灣TGI FRIDAYS餐廳營運及財務不受任何影響，與全球461家加盟業者TGI FRIDAYS繼續為廣大消費者提供餐飲服務。

開展餐飲指出，集團在維持台灣TGI FRIDAYS正常運作之餘，亦積極與美國總公司保持密切聯繫，一切以維護消費者與投資人的權益為第一優先；同時集團下各品牌亦將持續在台灣擴充營運據點，深耕台灣餐飲市場。