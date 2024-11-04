北市府力推AI應用課程　助中小企業提升營運效益30％

▲台北市產業局長陳俊安。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

隨著全球AI技術的日趨成熟，各界開始關注到無論企業規模大小，只要規劃及運用得宜，AI都能為企業帶來一定的商業價值。北市產業局於4日舉辦「中小企業知識學苑系列課程」成果發表活動，揭示市府培育中小企業代表將AI數位工具應用於企業營運，以及培育企業代表取得永續認證的成效。

台北市產業局長陳俊安表示，今(113)年中小企業知識學苑共開設6梯次課程，培育超過320位以上之中小企業代表。在AI課程方面，產業局培育超過120位中小企業代表將AI應用於企業行銷推廣、社群媒體經營，以及企業日常營運上，並協助參訓企業平均整體營業額提升達31%、工作效率提升45％，營運成本亦降低高達39％，對企業競爭力提升有相當大的助益。

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此外，為協助中小企業掌握永續發展趨勢，今年產業局也持續與台灣永續能源研究基金會合作開設企業永續人才培育課程，不僅培育超過150位企業代表取得包括國際永續績效評量準則、CSR永續報告書評析等初階認證，更開設深度永續課程，培育超過40位企業代表掌握國際永續資訊揭露標準、我國綠色金融政策等內容，以滿足北市產業不同永續程度之企業需求。

今日成果發表會現場共有6家亮點企業進行展示，其中馥森敘事規劃股份公司將ChatGPT應用至社群媒體文案撰寫，使員工效率提升達30%；冠岳科技有限公司將AI機器人應用於LINE@官方帳號經營，減少人工回覆時間達75%；好好一起有限公司將AI工具結合FB廣告投放，則讓廣告觸及提升20萬人，訂單成交量更是成長高達120%。

為協助中小企業掌握產業發展趨勢，厚植相關產業競爭力，北市府產業局將持續依據產業趨勢與需求，提供多元與實用的課程。