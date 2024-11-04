船聯會關切引水人航安問題　盼藉著修訂引水法解除員額限制等

▲船聯會會員大會由理事長張衍義（左）與監事會召集人郭志成共同主席。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

去年引水人事故多，今年在航港局強化引水人安全專案後有所改善，不過4日全國船聯會召開的會員大會上，會員代表指出，政府曾經承諾讓航商可以挑選優良引水人，但實際上因員額很少，都是排班制，沒得挑，而引水人領取超高額薪資，發生事故卻不用負賠償責任，希望藉著目前正在修訂的引水法，能夠確實改善我國引水問題的長年積弊。

交通部航政司副司長陳賓權今日在船聯會致詞時指出，航港局今年2月推出強化引水人安全專案，主張安全零容忍，希望和引水人與航商努力，營造航行安全，以預防重於事後改善為原則，透過每季檢討方式，積極營造安全航行環境，今年港區海事案件已較去年同期減少逾五成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

船聯會今日改選理監事，會場可以看到多家公司提出的競選名單，爭取選票，其中長榮做的最積極，以大於其他同業的綠框名單爭取選票，其他公司多是簡單的白底黑字小名單，結果長榮也確實爭取到最多理監事席次，理事最高票當選的是長榮總經理吳光輝，監事最高票當選的是長榮董事長張衍義。

船聯會依據慣例，今年將輪到陽明海運推出理事長人選，內定由陽明新任董事長蔡豐明擔任理事長。台北市輪船公會是根據國輪噸位分配船聯會會員代表席次，陽明與長榮各7席，裕民與萬海各6席，再來是台塑海運的4席，共65名代表，另高雄市輪船公會7名，省輪船公會3名，總計75名。

今日當選理事的包括吳光輝、林文貴、楊弘明、韓克勇、白崑榮、王書吉、蔡豐明、蔡育達、呂學修、鄭正雄、陳柏廷、謝福隆、吳岳峯、吳巨聖、林子傑、林楹棟、黎錫榮、朱翰鵬、洪清潭、李明輝、 馬士凱、張萌娟、蔡宏仁、張秋波、鹿定強、柯柏仲、魏鼎耀、喬思聰、謝敏雄、王冷輝、陳正文等31人。

當選監事的包括張衍義、盧寶隆、郭志成、林秋芬、陳長生、吳宜達、邱增玉、許坤琪、簡耀堂等9人。