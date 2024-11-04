證交所公布8檔注意股　世芯-KY兩日價差300元上榜

長榮總座看目前貨量優於預期 明年長約價格比今年好

中華民國輪船商業同業公會今（4）日舉行會員代表大會，長榮海運（2603）總經理吳光輝表示，目前運價比預期中好，貨量沒有想像中的差，近洋線的貨量是有出來，明年美國及歐洲線的長約價格比今年好，不過現貨市場價格目前看不出來。

台美產業合作！達明機器人攜手美商AMET 打造AI焊接協作機器人

廣明（6188）旗下子公司達明機器人（4585）於4日舉辦「台美AI機器人產業合作成果發表會」，展示與美國智慧焊接技術領導商AMET攜手合作的「TM AI焊接協作機器人」。

聯發科小金雞ITH-KY 26日上市 14日起開放申購

聯發科旗下小金雞ITH-KY（6962）上市前公開承銷，對外競價拍賣28,799張，競拍底價34.48元，最高得標張數3,700張，暫定承銷價39.65元。競拍時間為11月6日至8日，11月12日開標；11月14日至18日辦理公開申購，11月20日抽籤，暫定11月26日掛牌。

台灣金聯董座施俊吉遭拔喊「擋人財路」 官股人事令周三照行

台灣金聯董座施俊吉任期還有2年，但上周突遭通知撤換職務，今（4）日施俊吉出面發聲，指「合理懷疑擋人財路」才被換掉，呼籲行政院「不要羅織罪名」。

美國總公司聲請破產保護 TGI FRIDAYS台灣代理商：興櫃計畫不變

知名休閒餐飲連鎖品牌TGI FRIDAYS美國總部面臨財務困境，日前正式提出「聲請破產保護」，台灣代理商開展餐飲（7789）強調海外代理授權不在破產保護範圍內，維持正常運作，既定登錄興櫃計畫也將持續推行中，確切時間正在跟櫃買中心確認中。

看盤注意！美股冬令時間今生效 日股70年來首見延長交易明上路

美、日股交易時間出現變動，美股冬令時間今（4）日起延後1小時開盤；日股則將從明日起延長股票交易時間半小時，為70年來首見，一直到台北時間下午2點半才會收盤。

3張千萬發票明到期！最低消費21元中獎 財政部急尋

財政部今（4）日指出，113年5、6月期發票將於明（5）日結束兌獎期限，至目前為止，還有3張千萬特別獎中獎發票還沒有出面認領，最低只花21元中大獎，官員疾呼「過期千萬就沒了！」急尋幸運兒。

雲端發票抽獎炎上！財部報告最快今出爐 調查局立案追查

財政部最快今、明兩天向立法院財委會提出雲端發票抽獎活動重複中獎爭議行政調查報告，不過官員透露，為了避免行政調查無法取信於民，法務部調查局已針對此事立案追查，將從抽獎程式上的瑕疵、廠商或相關單位行政疏失方面著手。

Gogolook攜公股銀行阻詐！偵測到5000通冒名電話、200封假簡訊

詐騙型態隨著AI技術發展而愈來愈多元，以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902）子公司艾思艾（ScamAdviser）團隊向金管會申請「聯合打詐計畫」，攜手臺灣企銀、合庫銀行及Footprint AI（信誠金融科技）組成跨產業團隊，共同推行詐騙聯合阻斷計畫，在防範冒名詐騙及異常帳戶偵測上展現亮眼成果。

蘋果財測低於預期 郭明錤：AI沒硬體重大創新也沒準備好

知名分析師郭明錤發文表示，蘋果財測中透露F1Q25的產品營收僅年成長約1%，這代表Apple自己都認為就算有了Apple Intelligence，在銷售旺季仍存在沒有成長甚至衰退的可能性，而他認為根本問題就是蘋果AI沒有硬體重大創新，市場也認為還沒準備好導致。