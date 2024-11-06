台積電買單日本留學生來台4年學費　「唯一條件」曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台積電（TSMC）日本熊本廠今年2月開幕啟用，日媒近日透過專題報導表示，台灣的大學以破格待遇招募日本留學生，不僅4年學費（超過200萬日圓，大約新台幣41.8萬元）全免，每個月還有5萬日圓的生活費，全由台積電負擔費用，唯一條件是畢業之後必須參加台積電的入職考試。

▲台積電是全球第一家也是最大的積體電路代工製造商。（資料照／記者高兆麟攝）

日媒《TBS電視台》近日以專題報導方式，指出台灣的大學以破格待遇招募日本留學生，例如雲林科技大學，校方致力於培養半導體領域的人才，因此開設專業課程，日本留學生真下彩音（19歲）今年3月從日本高中畢業之後，9月前往台灣就讀雲林科技大學。

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真下彩音表示，來台灣讀書完全不需要擔心金錢問題，也不會因為壓力而感到痛苦，她期許自己能夠成為台灣與日本之間的交流橋梁。

報導中還提到，真下彩音就讀的是針對日本人的留學課程，4年學費超過200萬日圓，大約是新台幣41.8萬元，不僅學費全免，每個月還能領取5萬日圓的生活費（大約新台幣1萬元），這些費用全由台積電負擔，但條件是，學生畢業之後必須參加台積電的入職考試，就算最後沒有被錄取，也不用返還補助的學費和生活費。

神奈川大學經濟學部教授川上桃子認為，台灣受到少子化、高齡化影響，近10年來理工科大學的畢業生減少大約17％，但台灣高科技產業發展迅速，工程師短缺問題相當嚴重，為了確保人才，這樣的負擔根本不算什麼。

至於為何選擇日本留學生，川上桃子表示，台積電已在熊本設廠，應該是希望能夠自己培養出「可以在熊本廠立即發揮作用」的日本人才。這樣的留學制度會對半導體產業帶來什麼樣的變化，一切仍有待進一步觀察。