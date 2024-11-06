債券ETF熱度排行出爐！「月配型」00959B規模成長與受益人數奪雙冠

▲除了股市之外，投資人也會增加債券部位來打造資產配置的穩定性。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

隨著全球市場迎來關鍵的政治與經濟時刻，投資人對資產配置的穩定性與安全性需求日益增加。據CMoney統計，與9月相比，包含大華投等美債15Y+（00959B）、中信低碳新興債（00884B）、中信優息投資級債（00948B）等債券ETF，近一個月的規模都有大幅成長，其中自8月28日掛牌、並已進行首次配息的00959B更受到投資人青睞，規模與受益人數成長雙雙奪冠。

00959B經理人郭修誠表示，美國總統大選陸續開票，最新民意調查顯示，兩黨候選人川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）的支持度勢均力敵，若選舉結果充滿爭議，計票過程可能拖延。

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此外，美國聯準會（Fed）即將在11月8日舉行利率決策會議，也將影響市場情緒和未來經濟政策。這兩大事件均為市場帶來潛在的波動風險。

▲「債券ETF」近1個月規模成長前十名。（圖／記者楊絡懸製表）

郭修誠表示，美國10年期公債的殖利率近一個月幾乎都在4%上下，引發此現象除了美國整體經濟活動仍強勁外，投資人降低對Fed降息步伐的預期，也讓殖利率仍位於高原區。在此環境下，高票息的長天期投資級公司債，可提供投資人穩健的債息收入。

換句話說，如果十年期公債殖利率下滑，債券價格上升，投資人也有機會獲得資本利得。這代表著，不論接下來Fed利率會議結果如何，投資人都有利可得。

郭修誠指出，投資人在面對美國政治情況不明和通膨等多重因素不確定性時，往往會選擇較低波動與相對穩定回報的投資商品，以00959B為例，具有「高票息」、「高品質」與「低入手價」特性，是目前市場上唯一指數原則篩選「票面利率排名最高的前10%的債券」，讓投組長期有穩定的現金流。