張忠謀自傳揭密！曾徵詢黃仁勳是否接台積電執行長

▲台積電創辦人張忠謀出席運動會。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

台積電創辦人張忠謀自傳下冊將於11月29日上市，據取得自傳授權的天下文化出版社揭露部分內容指出，張忠謀曾徵詢過輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，是否有意接下台積電執行長。

張忠謀自2005年起規劃接班，2012年任命3位共同營運長劉德音、魏哲家和蔣尚義後，在2013年，他私底下曾有過不一樣的接班人選構思。

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張忠謀在自傳下冊中提到，他曾徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電，成為下任執行長，由此可見張忠謀對黃仁勳個人領導能力的重視與肯定。

黃仁勳後來並未接任台積電執行長，持續領導輝達。不過，如今輝達與台積電一起在AI風潮中同行，各自在供應鏈上扮演關鍵角色，為台積電加分貢獻不少。

張忠謀和黃仁勳兩人有多年的好交情，黃仁勳來台灣總要與張忠謀、張淑芬夫婦一起用餐；黃仁勳在今年5月底來台期間，更曾帶著台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里一起逛夜市，也是張忠謀第一次逛夜市的體驗。

此外，黃仁勳還在張忠謀獲頒李國鼎獎時，特地來台灣現身會場，只為當面向張忠謀祝賀。黃仁勳還說，輝達是建構在台積電的基礎上，沒有台積電就不會有輝達。

▲今年5月底，黃仁勳（右二）帶著一群重量級人物到訪寧夏夜市。右一為張忠謀。（圖／寧夏夜市觀光協會提供）