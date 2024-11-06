全家Q3獲利暴衝年增402％　前3季每股大賺15.02元

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

全家（5903）公告Q3財報，單季稅後淨利為26.49億元，年增402.76％，EPS為11.87元；累計今年前3季稅後淨利為33.54億元，年增173.03％，EPS為15.02元，不只賺贏去年全年，也寫下歷史新高。

全家表示，Q3獲利暴增，主要是受惠8月中國全家投資架構重整案正式交易完成後，於Q3認列一次性利得稅前約28億元，未來中國地區經盤整後，除保留投資效益高的上海、蘇州、杭州、無錫，在經日本全家授權同意下，可展店範疇將擴及華東全區江蘇省、安徽省、浙江省與上海市，並已積極至不同地區進行市場評估。

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全家指出，Q3便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售已連3季成長，且持續拓點至9月底總店數達4288店；轉投資中支援本業的全台物流、福比麵包與晉欣食品等成長皆表現亮眼；即將於11／15掛牌上櫃的全家餐飲（7708）更成集團小金雞，連3季創下營收獲利新高，再為集團獲利增添新柴火。

展望Q4，全家瞄準溫降換季、電商造節大促、運動賽事話題、聖誕跨年年菜預購等節日商機，融合虛實渠道、開發差異化商品服務、對接顧客生活需求，將持續為營運注入成長新動能。

全家Q3單季營收為274.27億元，年增4.36％，稅後淨利為26.49億元，年增402.76％，EPS為11.87元；累計今年前3季合併營收為784.49億元，年增5.83％，稅後淨利為33.54億元，年增173.03％，EPS為15.02元。