月薪40K生活就可以爽爽過！前輩見「支出表」狂搖頭：想太簡單了

▲原PO認為4萬月薪才夠用。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

主計總處先前公布2022年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資，中位數為51.8萬元，換算成月薪，約為4.3萬元，就有網友表示，不管是在北中南哪個地區，都須月薪4萬元，才能維持基本生活品質。對此，有網友點頭，「不婚不生，又住家裡確實很爽」。但也有網友感嘆，生活沒這麼簡單。

有網友在PTT發文，「月薪至少要有4萬吧？」不管是在北中南哪個地方生活，至少要月薪4萬才夠用，他將每月支出詳細列出，包括餐飲費1萬650元（早餐80+午餐125+晚餐150）、手機費499元、網路費999元，以及房租12000元和娛樂費8000元，每月還有7-8千元可以拿去存股，不過代價是「不婚不生不戀愛」。

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貼文曝光，不過也有網友看完支出表後，認為這樣的生活太辛苦，「都不用出去玩？」「還要算上國旅跟出國吧」、「每天都吃這樣會得憂鬱症吧，還要算飲料、甜點、零食、宵夜費」、「好可憐的感覺，假日哪可能只這樣吃」、「隨便生個病就花一堆錢」、「不用買衣服鞋子？」「4萬真的太少，比我領的利息還少」、「不婚不生不戀愛，還要不租房，才可以爽」。

還有前輩留言，「隨便生個病，包個紅白包，壞個啥東西，多買件內褲、外套，繳個稅就沒了」、「交通費、保費、繳稅呢？治裝費、醫療費、家裡備品、水電、天然氣，工作廠商要交際你還要自己掏腰包，同事團購為了和諧能不團購嗎？而且稅金季來準備GG，你把生活想得太簡單了啦，我這是一個人在外面住15年的心得」。

根據行政院主計總處公布的最新統計資料，2022年全體受僱員工全年總薪資中位數為51.8萬元，比較前一年（2021年）增加1.2萬元，至於去年（2023年）的薪資中位數則尚未公布。