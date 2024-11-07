千萬勞工注意！勞工職業災害保險費率調整　明年適用

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

災保法於2022年上路施行，「勞工職業災害保險費率」依規定每3年調整一次，勞動部今（7）日公告修正後的「勞工職業災害保險適用行業別及費率表」，55個行業中估計有逾1000萬人將調升，自明年1月1日起施行，修正後各行業別平均費率為0.21%，每人每月平均保費增加5.64元。

勞動部說明，災保法於2022年5月1日上路施行，該法除擴大納保範圍，亦提高投保薪資上下限、充實各項給付權益，並編列經費辦理職業災害預防及重建業務。

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勞動部表示，勞工職業災害保險費率，包含行業別災害費率及上、下班災害單一費率，依災保法第16條規定，該法施行時，災保費率以勞動部公告2022年1月1日施行之勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表辦理；其後自施行之日起，每3年調整一次，由勞動部視保險實際收支情形及精算結果擬定，報請行政院核定後公告。

勞動部指出，本次是災保法施行後，首次依法辦理精算作業調整費率，其適用行業別仍維持55種行業分類；「行業別災害費率」最高者為 0.89%（石油及天然氣礦業、砂、石採取及其他礦業）、最低為0.05%（電子零組件、電腦程式設計、金融服務業、教育業、醫療保健業等5種行業別），平均為0.14%；「上、下班災害單一費率」仍維持0.07%，與現行費率相同。因此，各行業平均費率將由現行之0.19%，微幅調整為0.21%。

勞動部進一步說，本次費率因應該法更為完備的保障措施，按精算結果予以調整，但災保費率不高，仍不致造成勞資過重負擔，以費率調升行業別觀察，每人每月平均增加保費5.64元。

勞動部強調，雇主應依法為所屬勞工辦理參加災保，於勞工遭遇職業傷病保險事故時，罹災勞工及其家屬可獲得適足給付保障，雇主也可分攤勞動基準法上的職業災害補償責任，有利於穩定企業營運，勞資皆可受惠。