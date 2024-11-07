快訊／「最懂海的男人」顏益財突閃辭　台驊控股董座張立秋接任

▲台驊董事長顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台驊控股（2636）今日公告，素有「最懂海的男人」稱號、董事長顏益財今主動辭任董事長暨董事職務，並將以「創辦人」身份繼續支持集團長遠發展，不過，顏益財仍是台驊國際物流董事長，至於台驊國際控股新任董事長一職，將由張立秋接任。

台驊表示，顏益財自1984年創立台驊以來，帶領集團穩步成長，在拓展海外市場、垂直整合併購優化事業體、開發創新業務項目及推動上市計畫等方面取得多項重大成就，為台驊集團奠定穩健基礎。

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台驊指出，轉任創辦人後，顏益財將繼續以其深厚的經驗和前瞻遠見，協助指導集團長期發展策略，確保其核心價值和品牌願景得以延續，並在穩定經營的基礎上持續推動創新與成長。

台驊也說，在創辦人的新身份下，顏益財仍然肩負台驊國際物流股份有限公司董事長重責，繼續致力於推動公司在國際物流市場中的領先地位及全球業務佈局，確保業務穩健發展並加強競爭優勢。

台驊也提到，台驊控股董事長將由張立秋接任，其擁有豐富金融管理經驗，並且擅長財務規劃和市場分析，能為控股融資、資本結構優化等領域提供支持；張立秋的企業整合與跨部門協作專長，以及其在全球市場的洞察力，將幫助公司在國際市場中布局新機會，提升財務穩定性和風險管控。

顏益財與張立秋的合作，將發揮各自的專長，攜手為台驊集團在各關鍵領域帶來顯著的成長，有助於在全球市場中立足，並確保集團能在穩定的領導下開創新事業版圖，推動公司業務成長，以持續提升員工信心與股東價值。