築間前3季每股賺3.27元　前10月營收達48.3億元

▲築間插旗日本大阪，開出新品牌「築間燒肉」。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
築間（7723）今日公告Q3財報及10月營收，今年前3季稅後淨利為1.5億元，EPS為3.27元；10月營收受到颱風攪局影響年減5.07％。展望Q4，迎聖誕節、跨年及農曆春節前聚餐商機，可望挹注營收，看好Q4合併營收將優於去年同期。
築間今年前3季合併營收為43.58億元，稅後淨利為1.5億元，EPS為3.27元；10月單月營收為4.71億元，月減2.1％、年減5.07％；累計今年前10月合併營收為48.3億元，年增0.23％。
築間表示，集團打造「築間幸福鍋物」品牌，搶佔台灣鍋物高市場佔有率，並逐步發展多項自創品牌經營，其中個人燒肉品牌「燒肉Smile」與「朴庶韓國烤肉」，合計今年前10月業績年增19.43％。
築間指出，今年為調整營收結構，爭取獲利表現，進行高價位品牌結構調整，以聚焦中價位消費市場為主，影響部分業績表現，惟集團旗下已擁有13個品牌，全球分店突破192家，挹注公司今年前10月營收維持在去年同期高基期水平。
展望Q4，築間表示，10月底已於日本大阪開出東北亞首間分店「築間燒肉」，加上先前已在台南成大商圈打造南部第2個、全球第10個品牌聚落，期待發揮聚集經濟效益，迎接12月聖誕節、2025元旦跨年與2025農曆春節前的聚餐商機，推動集團業績穩健成長。
築間目前在香港有4個品牌，集團亦適時調整菜單，穩定單月業績表現，期能早日達成單月損平轉盈目標，加上日本首間分店，加速在全球市場佈局的腳步，預估年底挑戰全球總店數200家，在新品牌、新門店，以及海外市場布局多軌並行下，加速市場規模擴張速度，擴大市占率，增添業績動能。
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