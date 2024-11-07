華銀行動銀行APP今當機　銀行局證實：影響35分鐘

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
華南金（2880）旗下華銀於今（7）日發生行動銀行APP大量推播出帳扣款等訊息，導致用戶誤認遭到盜刷或提領，大量集中進行動銀行APP查看，引發網路回應緩慢，透過分批關閉行動銀行對外服務並重啟才逐步恢復正常，總計影響時間約35分鐘。
金管會銀行局副局長林志吉指出，根據華銀初步說明，今天下午1點38分至1點50分之間，發現行動App交易速度緩慢，惟網銀交易正常，主要因為App推播系統服務異常，發放大量發送訊息到行動銀行的客戶手機，客戶集中登入查看造成服務緩慢逾時。
華銀緊急處理，採取分批關閉行動銀行對外服務並重啟，在下午2點13分全面恢復正常。
經金管會初步了解，華銀服務異常約35分鐘但並非駭客入侵，今天已通報「重大偶發事件」進來，依照規定，必須在通報後的7個營業日內來詳報後續處理情形。
9月22日受到中華電信機房失火影響，華銀才發生網路銀行及行動銀行 App 大當機，時間超過 10 小時，當時亦有通報金管會「重大偶發事件」，今天事件為近期華銀第二度出現系統相關問題；至於有多少華銀客戶權益受到影響，以及發生的原因，金管會表示，無法知悉，該行尚在查明當中。
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