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成大第四屆成電論壇登場　佳世達、華碩、廣達分享AI智慧醫療

▲▼成大今日舉行第四屆成電論壇。（圖／記者高兆麟攝）

▲成大今日舉行第四屆成電論壇。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

國立成功大學第四屆「成電論壇」今日登場，現場由 5 位來自產學研界的講者分別就醫療照護、科學研究、AI 技術開發等面向探討「電資與智慧醫療跨域整合應用」，由成大校長沈孟儒除了開場致詞也擔任首場開場主講，其他 4位講者分別為明基佳世達集團董事長陳其宏、廣達技術長暨副總經理張嘉淵、成大電機系特聘教授林志隆、與華碩全球副總裁張權德。

擔任成電文教基金會理事長的旺宏電子董事長吳敏求致詞表示，從第一屆擔任理事長即開始創辦「成電論壇」，希望每年藉由創新的主題，幫助成大電機系透過產學交流持續培育人才。今年是成電論壇舉辦第四屆，因為科技的進步，讓半導體與醫療結合變得更為可行，因此決定以這個重要的先進議題促進產學交流，推動對人類社會的持續貢獻。

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▲▼旺宏電子董事長吳敏求。（圖／記者高兆麟攝）

▲旺宏電子董事長吳敏求。（圖／記者高兆麟攝）

吳敏求也說，旺宏電子因為高水準的產品品質，十多年前就進入醫療領域持續耕耘，是極少數可以通過 FDA 檢驗的半導體領導公司，目前在醫療領域的市佔率更是世界第一，預見半導體醫療市場未來將會持續成長。今天由醫療專業的沈校長親自領軍，邀請成大電機的傑出校友、產業專家，共同探討最先進的「電資與智慧醫療的跨域整合及應用」，相信將可激盪出更多創新的應用。

成大校長沈孟儒則表示，今天演講從醫療、健康的角度探討 AI 自主的重要性，理想建立台灣專屬的健康數據庫，並運用高速運算力，落實精準健康；期待成功大學能從校園出發，建置各式各樣的數據庫並發展自己的運算力，從而逐步協助台灣更加走向 AI 研發及 AI 使用大國。

沈孟儒指出，ICT 技術促進、推動醫療的跨世代進步，但從臨床角度而言，智慧醫療對實際的病人照護還有一段距離。演講中，他以運動科技如何幫助美國職棒大聯盟及中華職棒球員更加提昇運動表現為例，詳細說明 AI 與醫療數據結合的應用實例，並分析降血脂藥物在台灣健保預算占比數據，描繪精準醫療的市場潛力，也預估精準醫療將能進一步帶動醫療經濟學。

明基佳世達集團董事長陳其宏則以「明基佳世達集團智慧醫療跨域整合及應用」為題，分享該集團在智慧醫療及未來 AI 趨勢的布局。陳其宏也說「DATA 串不起來，AI 不用談。」強調應更加看重個人醫療數據應用。

▲▼佳世達明基集團董事長陳其宏。（圖／記者高兆麟攝）

▲明基佳世達集團董事長陳其宏。（圖／記者高兆麟攝）

他表示，明基佳世達是國內科技業者中在醫療布局最深最廣的集團，從 2008 年南京明基醫院開業以來已有超過 16 年以上的臨床經驗，更已廣泛投資醫材和醫藥通路。由於資通訊業者的背景，明基佳世達很自然地將 AI 帶入醫療場景，成為智慧醫療的主要推動和實踐者，他建議可從病患、醫護人員與醫院管理者三方視角投入實踐，積極導入 AI 以使相關使用者受益。陳其宏指出，發展 AI 智慧醫療應用的三大重點包括算力、算法和海量資料，算力是台灣業者的強項，算法會逐步強化跟上，最困難的是海量資料，因為各家醫院的資料必需統合規範，AI才看得懂、算得好，未來三大重點都須到位才能真正發揮高效。

廣達電腦技術長暨副總經理張嘉淵則表示，多年來廣達從全球計算領域的領導者逐步演變為人工智慧驅動解決方案的先驅，涵蓋了智慧醫療、雲端計算、AI 醫療以及永續發展等重要領域。廣達電腦與知名機構合作，包括麻省理工學院計算機科學與人工智慧實驗室（CSAIL），使廣達能夠主導如 TParty、Qmulus、AI Medicine 和 AIR Project 等具有革命性的項目。這些計畫不僅重新定義了技術，也與以人為本的需求相結合，解決了醫療、農業等方面的挑戰。

華碩電腦全球副總裁張權德在論壇尾聲講述「人工智慧創新大未來：AI 重塑智慧醫療與健康產業」。人工智慧（AI）正在重塑醫療與健康產業，帶來了許多創新和變革，同時也帶來許多經濟效益。

他表示，從全球醫療健康發展的趨勢了解到 AI 是改變整個產業發展的關鍵推手，此外，台灣在生醫跨域 AI 的發展方向也備受關注。包含了健康台灣醫療政策及生策會所提出發展方向，這都是身為 ICT產業一分子可以遵循且可以在國家智慧醫療健康政策上盡一份心力的幾個項目。華碩智慧醫療健康的大藍圖及佈局就是在以此基礎下，建立一個適用於各個醫療和健康場域的完整生態系，以智慧醫療與健康的 Cyber Physical System 虛實整合系統為核心，透過一個智慧化的框架來實現這個規劃，包含數位基礎架構、數位平台與數位應用等。提供了包含 AI Server, ASUS Cloud 和台智雲基礎架構規劃，xHIS 及 iHarp 的平台規劃，還有 VivoWatch, Handheld Ultrasound, EndoAim 等數位應用。

他指出，華碩期待這樣完整的智慧醫療和健康產品規劃佈局，能夠協助醫院和使用者，將醫療與健康照護服務升級進入下一個世代，並遵循政府的健康台灣政策方向，持續加大研發投入，開發出更多具前瞻性，且真正能夠解決醫護專業人員與使用者痛點的產品，也期待可以與成功大學有更多的合作。

關鍵字： 成電論壇

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