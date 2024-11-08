華航前3季每股賺1.71元　賺贏去年全年

▲華航董事長謝世謙、總經理高星潢。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
華航（2610）公告Q3財報，單季EPS為0.63元，累計今年前3季EPS為1.71元，已賺贏去年全年。
華航Q3單季合併營收為520.15億元，合併稅後淨利41.99億元，歸屬母公司淨利為38.28億元，EPS為0.63元；今年前3季合併營收為1509.28億元，合併營業淨利為133.46億元，合併稅後淨利為113.41億元，登上同期最高，歸屬母公司淨利為103.74億元，EPS為1.71元。
華航表示，航空客運市場持續復甦，且受惠於連續假期及暑假旺季帶動，旅運需求維持高檔，7月開啟台北-西雅圖直飛航線，平均載客達85成；今年前3季載客班次也較去年同期成長，致整體客運收入較去年同期增加12.15%。
華航指出，貨運部分Q2起受惠電商及電子產品供貨持續增加，市場量價齊揚，今年前3季貨運收入較去年同期增加1.02%。
華航客貨運表現穩健，獲中華信評調升評等為「twA-」，展望維持穩定。華航持續布局客運航網，目前Q4平均訂位8成，其中以東北亞日本需求最為強勁。
為進一步拓展南台灣往返日本旅遊的商機，華航自明年 1 月 1 日起，將深受民眾喜愛的華航「皮卡丘彩繪機CI」派飛高雄出發的日韓航線，規劃飛航每周 7 班，包含CI176/CI177 高雄-大阪及 CI164/CI165 高雄-首爾航線，滿足蓬勃的高雄旅遊需求，也期待吸引海外旅客造訪台灣南部。
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