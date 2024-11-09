Gogolook前10個月營收年增10.4%「創同期新高」　3版圖邁入傳統旺季

▲Gogolook（走著瞧公司）公布10月營收。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧公司，6902）公布10月合併營收0.71億元，創歷史同期新高，年成長6.23%；累計今年前10個月營收6.9億元，年成長10.4%，也創歷史同期新高，受惠於海外市場擴張與多元產品線布局。

展望未來，Gogolook認為，在持續拓展多元營收及陸續推出新服務，以及Whoscall MAU（月活躍用戶）成長優於預期下，邁向作為傳統旺季的第四季。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於併入ScamAdviser後，Gogolook也持續以Whoscall帶領消費端防詐服務、以ScamAdviser為品牌拓展全球企業防詐服務商機，以及袋鼠金融為主要貢獻的金融科技等3塊版圖更均衡鼎立，多元營收來源將推升更長期與穩健的成長。

值得注意的是，Whoscall日前先在台灣推出免費AI新功能「詐騙訊息檢查」，透過AI防詐辨識技術偵測詐騙，用戶只需要透過上傳「截圖」，就能用Whoscall初步辨識疑似詐騙的資訊，滿意度約達8成，並將依序在泰國等更多市場推出此服務，有助於加速用戶增長。

另在金融科技方面，Gogolook表示，袋鼠金融Roo.Cash已成為全台流量最大的金融媒合平台，將持續運用AI科技於金融防詐領域及普惠金融方面的創新，期盼長期在營運規模提升與整合更多的金融服務下，成為主要的營收與獲利來源之一。