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雙11來了「小心網購詐騙」！趨勢科技點出4大重點：避免盜刷陷阱

▲雙11購物季即將來臨，各大電商平台紛紛推出強檔優惠，趨勢科技點出雙11購物刷卡四大須知，呼籲民眾網購時務必提高警覺。（圖／趨勢科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

雙11購物季即將來臨，各大電商平台紛紛推出強檔優惠，消費者也要小心詐騙集團趁勢海撈一票。聯合信用卡處理中心統計，今年信用卡詐欺數量較去年同期增加逾8萬筆；此外，趨勢科技也指出，今年購物詐騙數量較去年同期增長85%，因此提醒消費者在網購刷卡注意資安隱私，降低信用卡網路交易風險。

趨勢科技提醒消費者在網購刷卡時，應注意「網站隱私」、「個資安全」、「釣魚網站」、「連線安全」四大重點：

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一、網站隱私：定期清除廣告追蹤用cookie紀錄，遠離信用卡個資外洩危機

在電商平台上進行網購時，許多消費者會留存cookie等交易資料，或儲存個人偏好設定，以方便下次登入或加速購物流程。然而，這些資料可能成為廣告追蹤器蒐集的目標，被用於收集消費者的瀏覽行為，甚至被駭客進行側錄、濫用。

趨勢科技建議，民眾需養成定期清除cookie的習慣，並確保以安全的方式刪除含有敏感資訊的檔案，避免慘遭惡意還原。

二、個資安全：隨時保持警覺心並搭配使用資安工具，全面守護個資隱私

個資外洩問題逐漸受到重視卻仍持續發生，一旦遭到外洩，輕則飽受垃圾訊息、網路詐騙侵害，重則造成財物損失。

趨勢科技建議，民眾除了時時警惕自己切勿相信陌生連結、郵件與檔案外，也可利用PC-cillin 2025「安心Pay」功能即時阻擋會竊取帳密或信用卡資料的惡意攻擊，以及「個資外洩追蹤」功能主動監測如信用卡號、帳密、E-mail、姓名、電話等重要個資是否暴露在外洩事件中，如偵測異常便立即通知消費者採取應變行動，強化個資防護力。

三、釣魚網站：時時檢查網站連結、利用主動過濾阻擋惡意網址功能，避免誤入釣魚陷阱

詐騙集團經常透過釣魚郵件或簡訊，假冒電商或物流業者名義發送惡意連結，誘導消費者點擊並填寫信用卡及個人資料。

趨勢科技提醒，釣魚網站依然猖獗，民眾若不慎點進陌生網站連結，也切勿在該網站上留下信用卡號等個資。消費者也可檢查網址旁是否出現表示安全的鎖頭符號，或確保網址開頭為「https」以確認商家網站使用了安全憑證來加密連線和付款交易。

四、連線安全：公共Wi-Fi危險多，自動開啟VPN提升網購交易安全

出門在外不少民眾會連接公共Wi-Fi進行網購，但這樣便利的網路環境卻可能潛藏身份竊盜和駭客攔截個人資訊的風險。

透過公共Wi-Fi駭客能夠更輕易地取得連線用戶的敏感資訊，如信用卡號碼、密碼或身份證字號等，一旦外洩可能會導致財務損失或個人資料被濫用。

趨勢科技提醒，消費者應避免在公共Wi-Fi輸入機密資訊，或是搭配使用具備世界級VPN加密技術的PC-cillin Pro，在偵測到危險Wi-Fi時即自動開啟VPN，強化連線安全。

關鍵字： 雙11詐騙資安網購趨勢科技

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