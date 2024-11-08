C2C快電學舉行多元教育課程　力邀主持新星分享行銷秘訣

▲快電學舉行線下課程。（圖／快電學提供）

記者高兆麟／綜合報導

C2C快電商發表全新系統「快電學」，提供平台經營者多元教育課程，在台中場之後，台北場邀請到入圍59屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」的派翠克擔任講師，傳授自媒體經營之道；同場也邀請到知名品牌行銷總監、企業公關總經理，分享行銷布局以及公共關係策略。

快電學線下課程台北場邀請到演藝圈主持新星派翠克擔任講師，除了在主持上擁有亮眼的表現，在網路社群也相當活躍，已有多支短影音於YouTube及Instagram上突破百萬觀看，成為許多品牌爭相邀約合作對象。派翠克在課程中分享，如何在社群經營中展現獨特性，打造個人品牌；而他也於現場實戰教學腳本撰寫技巧。

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同時，台北場也邀請到國際品牌行銷總監Rita Liu，過去曾為各類產業品牌進行品牌塑造的行銷經驗，擅長結合數據洞察市場，課程中分享如何建立品牌核心價值，以品牌行銷實戰案例讓學員更理解行銷策略的重要性；另外一位講師Alexandra Pao曾於多家知名企業擔任企業公關經理，課程中闡述品形象資產建立的重要性，並以實戰案例分享教學。

快電商表示，本次課程現場反應熱烈，學員在問答環節都相當積極，快電商創辦人森田、Vic 陳雋希，都對課程內容及反響相當滿意，森田表示：「希望藉快電學的平台，讓經營者們吸收更多專業知識技能，進而打開事業格局」。