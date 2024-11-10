揚秦前3季每股賺4.29元　前10月營收年增近17％

▲麥味登。（圖／揚秦提供）
記者廖婕妤／台北報導
麥味登母公司揚秦（2755）公告Q3財報及10月營收，Q3單季EPS為1.66元，累計今年前3季EPS為4.29元，獲利寫同期新高；10月營收2.27億元，創同期新高。此外，董事會通過發行無擔保轉換公司債，強化資金結構及支應拓展直營門市所需。
揚秦Q3單季合併營收為6.68億元，年增18.48%，稅後淨利0.50億元，年增39.63%，創單季歷史新高，EPS為1.66元；累計前3季合併營收18.51億元，年增16.76％，稅後淨利1.29億元，年增31.05％，創同期新高，EPS為4.29元。
揚秦10月營收2.27億元，月增4.50%、年增18.08%，創同期新高。累計今年前10月營收20.79億元，年增16.94%，同創歷史新高。
總經理林麗玲表示，10月雖然受到兩次颱風襲擾而致使部分門市營運時間縮短，但並未影響整體營收表現，暑假旺季過後，10月營收仍創單月歷史次高紀錄。
展望後市，林麗玲指出，旗下火鍋品牌「涮金鍋」獲利能力強，營收表現亮眼，為加速涮金鍋直營門市展店進程，擬發行無擔保轉換公司債籌措資金。加盟雙引擎麥味登及炸雞大獅，國內與海外發展皆有突破，麥味登國內店數即將突破900店，炸雞大獅在印尼及新、馬等東協國家展店加速，都將持續帶動品牌躍進為營運挹注動能。
此外，揚秦董事會通過發行3年期無擔保轉換公司債決議，為強化資金結構及支應拓展直營門市所需，將發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣2億元，預計2025年Q1掛牌交易。董事會並任命揚秦總經理林麗玲擔任永續長，持續推動ESG企業永續發展。
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