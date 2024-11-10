抽中一張惠特價差近6萬元 下周兩檔抽籤股開放申購

SEMI矽光子產業聯盟成員惠特（6706）辦理上市增資，預計11月12日開放申購，並將於18日進行抽籤，承銷價為132元，若按8日收盤價191元計算，價差高達59元，抽中一張有望現賺5.9萬元。

中信金前10月EPS達3.2元暫領先 一表看12家金控獲利

金控公司10月獲利陸續揭曉，除了富邦金（2881）、國泰金（2882）兩檔尚未公布，已揭露業績的12家金控累計前10月稅後獲利高達2980.44億元，較去年同期大增30.93%；其中，中信金（2891）10月稅後淨利633.89億元、每股稅後盈餘（EPS）達3.2元暫時居冠；元大金（2885）、兆豐金（2886）前10月稅後淨利都突破300億元，分別為303.36億元、311.12億元，EPS分別 2.34元、2.1元，分居獲利第二、三名。

SCFI指數連3紅 美西線回落估下周再修正

海運運價持續整理，最新一期SCFI運價指數連續3周上揚，但本周漲勢收斂，上漲28.14點或1.2％至2331.58點，4大航線中僅美西線下跌，業者指出，美國線下周運價將會向下修正；另貨櫃三雄周五股價也收紅。

雙11來了「小心網購詐騙」！趨勢科技點出4大重點：避免盜刷陷阱

雙11購物季即將來臨，各大電商平台紛紛推出強檔優惠，消費者也要小心詐騙集團趁勢海撈一票。聯合信用卡處理中心統計，今年信用卡詐欺數量較去年同期增加逾8萬筆；此外，趨勢科技也指出，今年購物詐騙數量較去年同期增長85%，因此提醒消費者在網購刷卡注意資安隱私，降低信用卡網路交易風險。

川普2.0美中貿易壁壘升級 越南迎來發展機遇

美國總統大選結果6日揭曉，川普再次當選美國總統，預計將對全球貿易格局產生深遠影響，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，川普再次當選後，預計將延續其強硬的貿易立場。這不僅可能維持現有對中國商品的高額關稅，甚至可能擴大至對所有進口商品徵收10%的關稅。在這種情況下，全球供應鏈重組將進一步加速，越南有望成為最大受益者之一。

揚秦前3季每股賺4.29元 前10月營收年增近17％

麥味登母公司揚秦（2755）公告Q3財報及10月營收，Q3單季EPS為1.66元，累計今年前3季EPS為4.29元，獲利寫同期新高；10月營收2.27億元，創同期新高。此外，董事會通過發行無擔保轉換公司債，強化資金結構及支應拓展直營門市所需。

巨大第三季EPS 1.27元 提列存貨跌價損失影響致年減55%

自行車大廠巨大集團（9921）董事會通過2024年前三季財報，集團合併營收新台幣576.9億元，較去年同期下降7.1%。稅前淨利新台幣32.7億元，較去年同期減少33%；稅後淨利21.7億元，較去年同期減少30%。前三季每股稅後盈餘NT$5.54元。

憂川普加關稅 美知名鞋商稱削減中國採購量45%

美國準總統川普在競選期間說將對自中國進口商品徵收60%關稅，牽動美國廠商敏感神經，美國知名流行品牌之一的鞋業公司Steve Madden指出，會減少向中國採購量40%至45%。

職缺薪資未達5萬禁寫面議 勞動部114年啟動修法

推動薪資透明化，政府將調高職缺薪資揭露門檻，經常性薪資未達新台幣5萬元都須公開薪資範圍，預計明年啟動修法。根據勞動部推估，調至5萬元後可涵蓋90%的初任人員職缺。

星展銀傳進軍馬來西亞 外媒曝入股當地銀行3成股權

新加坡最大的銀行星展集團積極尋求海外擴張，根據《路透社》報導，兩位知情人士表示，星展銀行正在考慮收購新加坡政府所擁有淡馬錫控股持有的馬來西亞聯盟銀行（ABMB） 29.1% 的股份。