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造價逾30億風電工程船「東方建設者」出馬　鈺輪今晚開始抽油

▲造價逾30億台幣的離岸風電工程船「東方建設者」號，配備有可升降的平台。（圖／航港局提供）

▲造價逾30億台幣的離岸風電工程船「東方建設者」號，配備有可升降的平台。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

上個月31日在野柳擱淺的大陸籍「鈺洲啟航輪」，因天候與抽油船條件不足，康芮颱風過後等了9天，無法展開抽油作業，航港局緊急洽租大型離岸風電工程船「東方建設者」號，該船前(8)日駛抵基隆港，進行整備工作，昨(9)晚駛往野柳，預計今日白天完成前置作業，晚上開始抽油作業，將負責抽完船上247噸重油，輕油與潤滑油另安排抽油平台處理。

「東方建設者」是造價超過新台幣30億元的離岸風電工程船，由國內宏華營造向太古集團買進，其子公司東方風能負責營運；該船在2012年5月買進，同年8月登記為國輪，成為首艘懸掛國旗的大型離岸工程船。

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▲參觀東方建設者時貴賓大合照。（圖／驗船中心提供）

▲驗船中心曾安排經濟部標準檢驗局與金融業者參觀「東方建設者」號。（圖／驗船中心提供）

「東方建設者」船長115米、寬22米、甲板空間達1300平方公尺，並搭載兩套ROV無人載具佈放系統、250噸補償式吊車與可達3000米深海作業鋼纜，以及可供技術人員安全上下風機動態懸梯的多功能工作船，船上配置有63間住艙可供102名人員住宿，並設有餐廳、會議室、休息室、娛樂室、健身房等歐洲規格的高品質生活空間。

航港局說明，為盡快完成殘油抽除，該船在完成抽油機具、設備及人員整備與安全檢查後，昨晚駛野柳現場執行殘油抽除前置作業，由於今日預測是4級浪，可望今晚展開實際餘油抽除作業，如海象允許，預計約5日內可將247噸重油抽除，以期早日解除對海洋生態環境造成的威脅。

港港局也已協調同樣具備動態定位功能的「CRYSTAL」號工作船著手動員機具、設備及人員等備便作業，預計於11月12日抵達現場進行前置作業，以順利銜接11月15日以後的輕油與潤滑油抽油作業，該局表示將要求業者務必在最短時間內，於安全有效且無污染的原則下，完成所有殘油抽除，及早化解油污染危機。

關鍵字： 造價逾30億東方建設者鈺輪抽油

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