iPhone 18新爆料！　郭明錤：可變光圈供應商大立光、舜宇拿下

▲ iPhone 16 Pro手機今年推出，不過分析師已爆料iPhone 18動向。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有「地表最強蘋果分析師」封號的天風證券分析師郭明錤近日在個人「X」平台上釋出最新調查，2026年登場的iPhone 18系列影像將出現重大升級，廣角主要鏡頭支持可變光圈以提升用戶拍照體驗，而蘋果iPhone 18可變光圈鏡頭一級供應商由大立光（3008）拿下，二級供應商則是舜宇光學。

郭明錤的報告中指出，2026年高階iPhone 18的重大升級之一是廣角鏡頭將升級至可變光圈相機，此規格升級將顯著提升用戶拍照體驗。

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「我的最新產業調查顯示，舜宇光學將是快門第一供應商 (第二為立訊) 與可變光圈第二鏡頭供應商 (第一為大立光)。」郭明錤分析，舜宇光學在此訂單的優勢是，已有設計與製造可變光圈相機的經驗 (給Android客戶)，且快門訂單優勢有助於鏡頭訂單。

而在明年蘋果供應鏈鏈表現上，郭明錤指出，舜宇光學的Apple鏡頭訂單自2H24開始逐漸恢復，預估2024年的供應比重約5%，另一證明是舜宇光學的競爭對手股價顯著修正，代表已開始反應此趨勢。展望2025年，受益於超薄iPhone 17與更成熟的Apple Intelligence，2025 iPhone出貨量可望成長約5%至2.3億部，會讓舜宇光學市佔率恢復的影響更顯著。

郭明錤指出，舜宇光學為Android一線CCM供應商，設計與製造能力可滿足Apple高要求。此訂單若出貨順利，不僅可自2025與2026年開始貢獻營收與利潤，更意味著未來可望成為iPad與iPhone CCM供應商，為長期新成長驅動來源。