快訊／台積電跌10元至1080　台股開盤下跌76點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（11日）以23477.75點開出，指數下跌76.14點，跌幅0.32％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）在7奈米以下AI晶片禁止銷往中國影響，開盤下跌10元來到1080元，跌幅0.92％；鴻海（2317）上漲1.5元至219.5元；廣達（2382）維持平盤至328元；陽明（2609）上漲0.9元來到72.4元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.55元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲259.65點或0.59％，收在43988.99點；標準普爾500指數上漲22.44點或0.38％，收5995.54點；那斯達克指數上漲17.32點或0.09％，收在19286.78點；費城半導體指數下跌43.47點或0.81％，收5290.52點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43988.99 ▲259.65 ▲0.59% S&P500 5995.54 ▲22.44 ▲0.38% NASDAQ 19286.78 ▲17.32 ▲0.09% 費城半導體指數 5290.52 ▼43.47 ▼0.81%

資料來源：證交所