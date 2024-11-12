海象太差「鈺洲啟航輪」仍無法抽油　工程船日租估近百萬元

▲「東方建設者」號（上方）雖已駛抵野柳，因天候問題無法進行抽油作業。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

擱淺在野柳的中國籍「鈺洲啟航輪」，康芮颱風過後等待抽油作業已進入第12天，但天公不作美，今（12）日仍無法抽油，業界高階指出，找來的離岸風電工程船「東方建設者」號，估計日租要近百萬元，還好船東是國輪公司，不會被開高價，但該船14日就需結束工作，去履行原訂合約，由另一艘工程船「CRYSTAL」號接替。

交通部陳世凱部長今日在航港局航港局葉協隆局長、觀光署周永暉署長陪同下，立法院王正旭委員本人、林沛祥及蘇巧慧委員辦公室均派員出席，再次前往野柳視察擱淺於野柳地質公園岸際的「鈺洲啟航」現場處置情形。

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陳部長在聽取航港局及觀光署簡報後，了解在東北季風期間海象不佳，以及擱淺位置地形特殊等因素影響下，抽油作業推動不易，但經多方努力後，目前預計可望能在本周四14日進行抽油作業，實際作業情形仍以專業執行團隊在完善與安全第一及海象狀況的綜合性考量下，做最佳的應變處置。

有鑑於野柳地區是我國重要景點且有豐富的漁業資源，陳世凱部長要求航港局及相關機關在作業安全前提下，持續督促船舶所有人及保險公司全力加速抽油作業，尤其針對污染性高的重油應優先抽除，並就各種可能情境預為研擬替代方案，以期有效推進抽油工作，同時指示應同步強化整備預防性防污措施，並請航港局主動對外說明本案處置的各項進度，提供更多訊息揭露讓外界知悉。

同時在海象允許前提下，設定自14日開始進行24小時不間斷抽油作業之目標，也特別提醒抽油作業應注意汙染防範措施，以確保野柳寶貴之觀光資源，早日免除污染危機。

陳世凱十分關切「鈺洲啟航」輪擱淺後的處置進度，除於該輪擱淺第一時間即趕赴現場瞭解船況及緊急應變作為外，每日並持續關注抽油及防污工作執行情形，航港局依照陳部長指示嚴密監控現場及周邊環境外，並積極動員相關特殊船舶，會同相關單位陸續展開殘油抽除及污染防治相關工作，包括協調具備動態定位功能之「東方建設者」工程船設法將抽油機具設備吊掛於鈺輪，並已同步動員同樣具備動態定位功能的「CRYSTAL」號工作船，規劃替代方案，倘受海象影響，「東方建設者」號未能順利將抽油機具吊掛於鈺輪，將改置於「CRYSTAL」號工作船進行作業，目前預計14日「CRYSTAL」號工作船可完成餘油容器(ISO TANK)繫固等整備工作，前往現場展開抽油作業，在海象條件許可且作業順利下，預計約2周內可全數將290噸殘油抽除，抽除過程務必注意污染防治，避免造成2次污染，以儘早化解海洋生態環境危機。

▲交通部長陳世凱（橫排左二）聽取航港局及觀光署簡報。（圖／航港局提供）

陳部長表示野柳地區近年在觀光署北觀處的努力下，深受國際旅客歡迎，且當地漁業資源豐沛，務必要請航港局、觀光署等相關單位，儘速加快執行腳步，使觀光與生態環境能永續發展。航港局表示，鈺輪擱淺處海象受東北季風影響甚鉅，且因迄今西太平洋持續有颱風生成，外圍環流造成惡劣的海象嚴重干擾原先規劃的抽油作業，為突破作業瓶頸，除調度前述具備動態定位系統的中大型工作船前往現場協助，克服海象的作業限制外，已另請海事業者設法相關機具與人員送上鈺輪同步進行前置作業。

此外，為期有效應變汙染風險，航港局已會同海保署、新北市政府及基隆市政府，於鄰近鈺輪擱淺處的16處漁港及核二廠進水口等地區，預置攔油索與吸油棉索等防污資材，並請保險公司每日持續派員巡查金山至瑞芳長達38公里的海岸線，一旦發現油污，立即通報應處。

為維護北海岸海洋生態環境與美麗景觀，航港局已設法克服天候與海象條件的限制，儘早展開抽油作業，並已促請保險公司提出船體及貨物移除計畫期程，同時啟動海難事故原因調查、向船舶所有人及其保險公司索取賠償等各項工作，以期早日恢復海洋生態環境，並維護民眾及相關機關權益。

海運界高階指出，遇到海難事故，緊急洽租的的救難船如果就在台灣，就可節省很多費用，過去有從新加坡找來的救難船，因為要加計往返費用（稱為動員費），日租上千萬的都曾有過，這次要接替，「東方建設者」號的「CRYSTAL」號是在台灣結束工作準備返回新加坡的工程船，可以讓保險公司免除一大筆動員費。