黃金存摺6天跌108元　成也川普、敗也川普

▲黃金。（示意圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普重返白宮後引發美元強漲，壓抑國際金價表現，台銀黃金存摺報價也跟著回弱，今（13）日盤中賣出價最低掛出每公克2728元的價位，刷1個月新低，統計自川普確定當選以來，黃金存摺近6個交易日每公克報價已跌逾108元，跌幅超過3.8%，交易員大嘆「成也川普、敗也川普」。

以川普當選當天進場買10公克黃金估算，當時要花2萬8360元才能買到，若放到今天早上9點10分以每公克2728元的牌告價賣掉，只能拿回2萬7280元，一來一回現賠1080元。

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《彭博社》報導，國際金價在美國總統大選前因不確定因素高，加上在聯準會寬鬆週期、央行購買以及地緣政治和經濟風險加劇推動避險需求的支撐下，國際金價今年來漲幅一度逾30%，不過川普當選後已跌逾5%，國際盤報價顯示，一度失守每盎司2600美元大關，早盤曾下跌1%至2589.59美元，觸及9月20日以來的最低水準，12月交割的黃金期貨價格下跌0.4%，報每盎司2606.30美元。

交易員指出，美元升、對沖基金看多情緒轉淡、美股走強，對黃金而言都是不利的消息。

Pepperstone Group Ltd. 研究主管 Chris Weston 表示，跌破 50 日移動均線導致基金退出多頭頭寸後，此次拋售也「部分是技術性的」。

分析師認為，黃金下一波利多要看今日美國物價指數（CPI）表現而定，相關數據會左右12月聯準會（Fed）降息幅度，若降息維持1碼，國際金價仍有向上走揚的空間。