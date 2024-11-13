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獨／勞動部霸凌調查問卷曝光　指定時間地點投件「保密」堪慮

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

勞動部爆發北基宜花金馬分署一名公務員疑似不堪職場霸凌致輕生的憾事，為了平息眾怒，勞動部緊急就相關單位展開3場次約談調查，相關人員透露「這幾天還發出約百封問卷」，《ETtoday新聞雲》取得空白問卷後發現，設計問卷要目擊同仁全面用文字描述霸凌過程，雖然此問卷採暱名方式，但若事後核對字跡很容易曝露身份，且還要在指定時間、地點交出投件，保密程度堪慮。

▲▼勞動部發放霸凌問卷。（圖／讀者提供）

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▲勞動部發放霸凌問卷。（圖／讀者提供）

這份問卷雖然強調「全程保密，僅供訪談委員拆閱，請您放心填答」，但指定在11月13日、14日每日上午9點至下午5點間投入政風室門口的問卷回收箱。有拿到問卷的人私下指出，「晃過去投遞就知道是誰了，誰會這麼想不開去遞單呢？」

▲勞動部發放霸凌問卷。（圖／讀者提供）

▲勞動部發放霸凌問卷。（圖／讀者提供）

相關問卷設計只有4個大題，除了第壹部分勾選填問卷的人是不是主管以外，其他多要求「文字說明」，也有字跡比對難保密的爭議。

另外，問卷特別針對本月不幸離世的吳姓職員做出詢問，還要相關單位的人文字具體說明「是否有曾表達受交付業務有負擔過重情形？」、「吳員在工作場所中是否有其他遭受籍由權力濫用與不公平的處罰所造成的持續性冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱行為，而使其感到受挫、被威脅、羞辱、被孤立及受傷，進而造成沈重身心壓力的情形？」

問卷另特別要求「有，請說明（包含是哪位長官這樣對待）」不過有知情人士指出，相較之下，去尋找民意代表陳情，或是其他外部管道訴苦，會比較有保障。

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關鍵字： 職場霸凌公務員勞動部調查問卷

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