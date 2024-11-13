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陽明獲聯合太平洋鐵路「永續發展合作夥伴獎」　彰顯永續作為

▲陽明美洲公司李文進運籌資深副總經理(右二)及曾俊琳駐當地代表(左二)代表陽明海運出席受獎。（圖／陽明提供）

▲陽明美洲公司李文進運籌資深副總經理(右二)及曾俊琳駐當地代表(左二)代表陽明海運出席受獎。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導　

陽明海運致力於落實企業永續發展理念，獲美國聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific, 以下簡稱「聯合太平洋鐵路」)主辦的2024年「永續發展合作夥伴獎」(Sustainability Partner Awards)，並由陽明(美洲)公司李文進運籌資深副總經理及曾俊琳駐當地代表，於聯合太平洋鐵路位於內布拉斯加州奧馬哈總部代表受獎，彰顯企業永續作為獲重要商業夥伴肯定。

聯合太平洋鐵路服務網絡連接美國西部三分之二地區，涵蓋23個州，為美國西岸主要鐵路公司之一，亦為陽明提供客戶美國內陸運輸服務之重要合作夥伴。

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聯合太平洋鐵路設立「永續發展合作夥伴獎」，針對環保政策、人權平等、勞工權益、資安推動、風險管理及誠信經營等各面向，評估其上下游合作企業是否利用創新商業模式減少對環境的影響，及與利害關係人共享價值並付諸實踐，並藉此獎項表彰在永續發展目標上展現領導力並取得顯著進展之商業夥伴。

陽明長期推動永續發展，在環境、社會責任及公司治理等方面制定多元政策，以在瞬息萬變的航運產業經營環境中保持競爭力與營運韌性。

陽明設定2050年淨零排放減碳目標，透過船舶汰舊換新及節能優化改裝，結合智能監管技術，減少能源消耗並提升營運效能，同時亦搭配岸電使用，陽明船隊2023年碳強度較2008年大幅減少61.86%。

另外，為響應生物多樣性保育，董事會通過「維護生物多樣性暨零毀林承諾」，透過壓艙水處理、船舶行經敏感海域之主動減速、珊瑚復育、移除外來種與淨灘等方式，公司由內而外減少營運對環境衝擊；此外陽明海運針對利害關係人設立暢通的溝通管道，積極回應各類重大議題，透過永續報告書主動即時揭露透明資訊，增強關鍵利害關係人對企業之信賴度，深化企業永續行動表現。

鑒於陽明海運與聯合太平洋鐵路的長期合作關係，自2023年起參與該獎項評選，今年更獲選為永續發展合作夥伴，象徵雙方於推動永續發展之共同目標，攜手引領產業邁向永續未來。

關鍵字： 陽明聯合太平洋鐵路永續發展合作夥伴獎

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