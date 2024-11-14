正崴「Ubilink」超級算力躍升全球前21名　助攻台灣AI產業

▲正崴集團完成首座命名「Ubilink」的超級運算中心，今（14）日舉行開幕啟用儀式。正崴董事長郭台強（圖中）。（圖／公司提供）



記者陳瑩欣／台北報導

正崴集團完成首座命名「Ubilink」的超級運算中心，今（14）日舉行開幕啟用儀式。正崴董事長郭台強致詞時強調，這座AI運算中心不僅創下四大重要里程碑，更拿下全球500大超級電腦（算力）排行榜前 21名，亞洲僅次於日本及中國，也是亞洲首座綠能超級運算中心，讓台灣AI算力在全球嶄露頭角。

經濟部產發署副署長陳佩利上午出席正崴集團「Ubilink」超算中心啟用儀式時指出，目前台灣在全球AI的排名約26名，共參酌95項指標，今天正崴集團完成全台第一強的算力中心，並擠身全球500大算力前21名，將有助於整個台灣AI產業的全球排名向上提升，讓台灣的AI國力向前邁進。

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同時，為獎勵台灣的AI產業發展，陳佩利透露，目前政府研議的產業創新條例部分條文修正草案，將助攻產業AI升級、淨零轉型與擴大新創募資管道，透過提高AI產業獎勵，讓台灣的AI產業發展更具領導地位，施行期限將延長至118年12月31日，與產創條例其他租稅優惠條文一致。

新北市副市長劉和然強調，新北市政府關切產業發展，更重視AI的國際潮流趨勢，此次正崴「Ubilink」超級運算中心開幕，不僅為台灣的AI算力締造了台灣第一的佳績，更為新市民帶來了就業機會，也打響新北市政府打造土城智慧製造城市的最佳代表。

正崴董事長郭台強也肯定政府將提升AI產業做為政府獎方向，算力即國力，正崴集團也將繼續加速推進二期、三期運算中心的成功，以跟進NVIDIA每年新架構快速提升趨勢，讓台灣的算力成為亞洲第一，替台灣下一世代打下最先進的AI前瞻基礎。

華碩營運長謝明傑盛讚正崴集團打造「Ubilink」的超級運算中心，為台灣在國際AI領域締造佳績，同時正崴集團在短短數月挑戰不可能的任務，也賺到了三個領先，第一，賺到一半的時間。第二，賺到了有如「加長型貨車」的算力，比原先預估的40算力，增加12.5%達到45.82算力。第三節省了更多的能耗。期待正崴郭台強董事長能帶領台灣AI生態圈光輝30年。

「Ubilink」超級運算中心創下四大里程碑：一、採用NVIDIA Hopper GPU建造完成的超級運算中心：採用1024張NVIDIA Hopper GPU和NVIDIA Quantum-2 InfiniBand網路平台，達到45.82 PFLOPs（每秒浮點運算）的頂尖算力。經過公正的測試中心算力評估，在2024年11月穩居全球500大超級電腦（算力）排行榜前 21名，亞洲僅次於日本及中國，堪稱是AI科技浪潮下台灣企業的一次漂亮出擊！

二、全台算力之冠：Ubilink與國家實驗研究院國網中心建造的台灣杉二號、三號、創進一號及NVIDIA Taipei -1是台灣五大算力中心，總算力達82.95 PFLOPs算力，而Ubilink占據其中55%的算力，成為全台最強大的算力中心。

三、最快速建成的超級運算中心，僅用三個月便高效完工。郭台強表示，這項工程有NVIDIA的技術支援、正崴集團、森崴能源、華碩集團的豐厚資源，以及經驗豐富的專業團隊，才能成就了這項超級任務。

四、亞洲首座具綠能資源的超級運算中心：友崴超級運算公司董事長胡惠森強調，在森崴能源團隊的支持下，Ubilink成為亞洲第一個融合綠能產業與能源資源的超算中心，未來可以按照客戶的需求全面供應綠電，為數位運算與永續發展樹立新標竿，是亞洲首座綠能超級運算中心。

在正式開幕前夕，台灣前幾大IC設計公司、封裝測試大廠、生物製藥大廠及國內各大醫學院、大學、研究單位都已經洽詢爭搶AI精準又超級高效率的算力服務，期望透過大數據進行深度學習，創造更優質的算力模組，結合AI數位自動化生產，提升未來百工百業及供應鏈的效率和毛利率，翻轉台灣整個國家的競爭力。

現場賓客雲集，經濟部產發署副署長陳佩利、新北市副市長劉和然、何怡明參事、經發局副局長黃碧玉及NVIDIA全球業務副總裁暨台灣總經理邱麗孟、華碩營運長謝明傑、基礎設施方案群全球副總裁王士傑、優必達業務總監梁靄華和業務總監林蓓儀、台智雲策略長李立國、伊雲谷董事長林啟雄、敦陽科技副總經理曾義舜、AI大聯盟等貴賓共同見證這歷史性的重要時刻。

