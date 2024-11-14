永豐金前10月獲利突破200億元創歷年新高　總座：明年股利優於今年

▲永豐金前10月獲利突破200億元，明年股利優於今年。(圖/巫彩蓮攝)

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）於今（14）日召開法人說明，其自結前三季稅後淨利達185億元，年增率17.7%，續創同期新高，每股盈餘1.46元，前10月稅後淨利超過200億元，已經超過歷年全年獲利，總經理朱士廷於會前記者會表示，連續兩階段的三年策略執行有成，獲利及總資產大躍進，今年獲利將創新高，明年股利肯定比今年好。

朱士廷表示，從2019~2021年、2022~2024年，永豐金進行了兩階段的三年策略，持續提升資產使用效率與跨子公司整合綜效，到今年第三季為止，總資產規模已達3.11兆元，距離2020年第三季突破兩兆元，只花了四年的時間，資產就成長一兆元，而從2018 年底到今年第三季的總資產年複合成長率達到 12.2%。

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策略反映在獲利的成長，金控前10月累計自結稅後淨利202億元，不僅突破了 200億元大關，也超越歷年的全年獲利，以2018年作為基期，到今年前十月的年複合成長率達到14%，永豐金今年前三季自結稅後淨利達185億元，年成長17.7%，續創歷年同期新高，每股盈餘為1.46元，年化股東權益報酬率(ROE) 12.60%，每股淨值16.06元。

永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐銀行2024年前9月稅後淨利144.3億元，創下歷年同期新高，利息淨收益、手續費淨收益與金融交易利得皆有成長。稅後淨利年成長13.7%、3年CAGR 16.9%及5年CAGR 12.8%，皆優於其他金控旗下銀行同業合計的成長率。在資本使用效率上，年化ROA為0.72%、年化ROE為10.79%，相較過去幾年都有顯著的提升。逾放比率0.13%，備抵呆帳覆蓋率1042%，整體資產品質維持健康水準。

永豐金證券總經理張李章隆表示，永豐金證券今年前9月稅後淨利45.4億，年成長48.4%，金額創下歷史同期新高，其中資本利得及穩定性收入分別大幅成長50.5%與38.9%，年化ROE 17.03%也是歷年新高水準。證券持續拓展多元收入來源，泛財富管理手收（包括複委託、基金、保險、借券）連續9季持續成長，今年前9月泛財富管理手收占整體手收比重達33%。因此，雖然第三季台股日均量較第二季下滑6%，但手收仍創下單季新高。

在衝刺海外收益，拓展海外布局方面，越南數位發展在當地台資銀行位居領先，預估近三年海外收益(排除金融交易)年複合成長率達22%。海外布局上，永豐銀行今年宣布併購柬埔寨微型金融機構Amret，將為拓展東南亞市場增添新動能。

