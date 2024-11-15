高雄「地王商圈」成交價站5字頭　未來發展看1區

▲蟬聯高雄地王20年的三多商圈，近年建設豐富，房市買氣旺。（圖／台慶不動產三多林森加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房價近年飆漲，南高房價漲勢沒有北高猛烈，又有便利的生活機能，吸引不少自住客購屋，蟬聯高雄地王寶座的三多商圈，近年建設豐富，又有流行音樂中心帶來的演唱會效應，房市買氣旺。專家表示，未來還有205兵工廠開發案，帶動區域購屋需求。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台慶不動產三多林森加盟店東吳冠逸表示，三多商圈目前仍是高雄的「地王」區段，加上有高雄大遠百、新光三越三多店、SOGO高雄店等3家百貨公司聚集，商業機能佳，吸引重視生活機能的自住民眾購買，房價也具有上漲動力。

▲該區未來還有205兵工廠開發案，帶動區域購屋需求。（圖／台慶不動產三多林森加盟店提供）

此外，三多商圈緊鄰亞洲新灣區，目前各項開發陸續完工，像是流行音樂中心、高雄旅運中心已完工啟用，吳冠逸分析，流行音樂中心今年舉辦8場大型演唱會，帶來不少觀光人潮，若明年加上國際級大型郵輪停靠旅運中心，還能帶來更多人潮，創造不少觀光、住宿需求。

不但輝達（NVIDIA）與鴻海集團宣布以「超級晶片」GB200伺服器為核心，在高雄軟體園區建置先進算力中心，超微（AMD）也在亞灣設置研發中心，市府積極產業轉型，可望吸引更多的高科技就業人口。

▲三多商圈商業機能佳，吸引重視生活機能的自住民眾購屋。（圖／台慶不動產三多林森加盟店提供）

周邊「特貿三」也有相當多開發商躍躍欲試，預計規劃為商辦、商旅等，都是未來加值三多商圈的利多。吳冠逸分析，三多商圈發展早，區域大樓新舊交雜，中古屋齡20~30年大樓，價格25萬元上下，屋齡30~40年大樓，價格約為20萬元。

至於區域銷售中新案，以豪宅成屋為主，如「定潮」、「遠雄THE ONE」等，成交價5字頭起跳，區域最受歡迎的物件為10年內2~3房大樓，成交價35~40萬元。

▲台慶不動產三多林森加盟店東吳冠逸表示，近期區域最受矚目的205兵工廠，未來搬遷後將以多功能經貿園區為發展方向。（圖／台慶不動產三多林森加盟店提供）

吳冠逸分析，北高有台積電讓房價爆發性上漲，南高近年呈現緩漲趨勢，買盤多以自住為主，但在央行祭出第7波信用管制後，雖然購屋族也呈現觀望，但因有自住剛性需求，11月來人已出現回升。

隨亞灣各項建設完工，吳冠逸分析，近期區域最受矚目的205兵工廠，未來搬遷後將以多功能經貿園區為發展方向，將串聯高雄軟體園區，可望帶來更多工作機會，未來人口紅利爆發，房價自然更具漲幅空間。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」