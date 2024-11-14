7千萬業外損失壓低Q3獲利　中航Q4有4億賣船利益入帳

勞動部霸凌案 何佩珊喊話「調查絕對不會徇私」

勞動部勞動力發展署北分署1名同仁疑似受到職場霸凌，選擇在辦公室結束生命，消息震驚各界，勞動部已啟動調查，並發出問卷，對此，勞動部長何佩珊今（14）日呼籲，各界給予足夠時間處理，強調事件不會雲淡風輕的放下，也不會在缺乏事實證據的情況下草率判斷，且事件的調查絕對不會徇私，後續也會依調查的結果，進行行政上的處置。

泓德能源前三季每股賺5.72元 創同期新高

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）第三季單季合併營收為38.45億元，比去年同期成長約294.17%，毛利率22.52%，歸屬母公司稅後淨利4.36億元，季增280.37%。前三季累計營收60.01億元，歸屬母公司稅後淨利累計5.98億元，相較去年成長91.22%，累計EPS 5.72元，創同期歷史新高。

台糖新董座由屏科大名譽教授吳明昌接任 主攻食安專業

台糖新董事長拍板定案，經濟部今（14）日公告，行政院已於11月13日核定，由屏東科技大學農學院名譽教授吳明昌專任台糖董事長。

融資公司成打炒房破口！挨轟「土匪」 金管會：有掌握

央行祭出第七波選擇性信用打炒房，惟融資公司卻成為打炒房的破口，立委郭國文指出，融資公司用約2％的低利率，向國銀貸款底下成立投資公司，用12~14％再融資給建商，進行融資套利，讓融資公司反而成為銀行法72-2的破口。這簡直是「土匪」，金管會主委彭金隆今天（14日）證實，金管會已有掌握，會要求銀行要落實貸後管理。

抽中賺2.3萬！三商餐飲今起申購 報酬率逾3成

三商餐飲（7705）將於11／26掛牌上市，今（14）日起辦理公開申購，每股承銷價暫定為70.88元，以13日興櫃收盤價94.4元計，抽中可賺2.35萬元，報酬率逾3成。

全球唯一「AI」全自動洗機車設備 COP29展現台灣製造力

「聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會」（UNFCCC COP29）（11日）於亞塞拜然巴庫舉行，台灣的藍斯特企業股份有限公司與「50淨零解方聯盟」，以NGO的角色受邀參加，並於大會藍區展出全球唯一的省水省電AI全自動洗機車設備——XMOTO。

Uber Eats併foodpanda公平會正式受理 對外徵詢至下周三

Uber Eats與foodpanda兩大餐飲外送平台合併審合有新進展！公平會今（14）日晚間公告，正式受理相關合併案，對外徵詢期間自113年11月14日至113年11月20日（周三）為止。

永捷前三季EPS 0.16元 今、明兩年不動產入帳高峰

永捷（4714）公布第三季財報，今年前三季合併營收為5.37億元、歸屬於母公司稅後淨利為2,557萬元、每股稅後盈餘0.16元，分別較去年同期增加38%、201%、167%，永捷與子公司信立的整合效益已明確展現在包括環保水性PU樹脂、高固含量水性溶劑等開發與應用上，結合普大後，更躍升為台灣規模最大的PVC、PU合成皮與真皮貼合一條龍實體生產線。

漢翔拚年底前交完18架高教機 前3季每股賺1.72元

漢翔（2634）今（14）日舉辦法說會，副總經理黃淑媛表示，由於全球供應鏈不穩、受到破壞，影響營收獲利表現，Q3每股賺0.26元、前3季EPS為1.72元，都比去年同期為弱；此外，漢翔仍堅持年度交機18架高教機的目標，亦即年底前還要再交付8架，同時也啟動短單接單作業，力拚全年營收獲利成長。

虛擬資產服務未登記制 金管會：觸法最重關2年、罰500萬

打詐四法之一，提供虛擬資產服務的事業或人員（下稱VASP）之洗錢防制監管，洗錢防制法第6條於今年7月31日修正通過，增訂VASP登記制及非法業者的刑事責任，自施行日起，未依規定金管會完成洗錢防制登記者，不得從事提供虛擬資產服務業務，違反者處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金，法人違反者，除處罰其行為人外，對該法人亦科5,000萬元以下之罰金。