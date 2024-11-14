7千萬業外損失壓低Q3獲利　中航Q4有4億賣船利益入帳

▲中航第四季有約4億元賣船利益入帳，約可貢獻EPS1.97元。（圖／中航提供）
記者張佩芬／台北報導
中航(2612)今（14）日公告第三季財報，受惠上半年船舶換約調漲，加上兩艘新船投入營運，本業獲利1.99億元，但有業外損失7256萬元，單季稅後純益1.17億元，年增81.36％，月減36.07%，EPS0.59元；累計前三季稅後純益逾4.28億元、年增48.48％，EPS為2.17元，毛利率24.15％。第四季有約4億元賣船利益入漲，約可貢獻EPS1.97元。
中航高階表示，第三季業外損失應是公司投資的股票出現評價損失，本業獲利1.99議員高於第二季的1.55億元，今年換約船的租金都有拉高一成以上，第三季修船船隻多，第四季營收將拉高，10月營收4.18億元，月增9.57％、年增19.44％，11月巴西與澳洲出貨量回升，運價也回升，今晚海岬型船現貨市場日租已經漲到24,347美元，估計後續還有上漲空間。
中航今年9月出售一艘海岬型船，處分利益約1,280萬美元，換算台幣約4億元，將在第四季入帳，可貢獻每股EPS約1.97元。
大陸鋁礬土需求仍強，非洲西芒杜鐵礦石加速開採，未來兩三年每年看增10％。中航船舶換約後新約價加高一成以上，明年本業獲利看好。
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