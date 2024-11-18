看房好時機到！加入永慶LINE好友　房屋降價搶先知

▲為了方便民眾便利搜尋房市資訊，只要加入永慶LINE好友就能輕鬆找房，房屋若有降價通知，也能第一時間獲得！（圖／業者提供，下同）

財經中心／綜合報導

房市買氣近期受到銀行房貸緊縮、央行第七波選擇性信用管制的影響而有所降溫，連帶使房價開始鬆動，也成為有購屋需求的民眾進場的好時機！為了幫助消費者不錯過房市動態，只要加入永慶LINE好友，就能輕鬆找房，房屋若有降價通知，也能第一時間獲得，不錯過任何房市資訊！

成為永慶LINE好友 房屋降價通知不錯過

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永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，當前房市出現降溫跡象，部分屋主為了加速房屋成交機會，願意讓利出售，對於有購屋需求的民眾而言，是進場賞屋的好時機！為了幫助民眾隨時掌握房市動態，永慶房屋推出永慶LINE官方帳號，民眾只要加入永慶LINE官方帳號好友，就能直接在手機上設定找房條件、搜尋符合條件的房屋。

消費者若是找到喜歡的物件，便能將物件加入「追蹤清單」留存，方便後續追蹤；若已有偏好的社區，也能將社區加入「追蹤社區」名單中。未來喜歡的物件如有降價，或是喜歡的社區有新物件釋出，消費者就能即時收到通知，隨時掌握最新訊息！

此外，在永慶LINE官方帳號上，也能直接輸入地址或社區名稱查詢實價登錄、或是了解購售屋相關稅費等資訊。將所有買賣房屋的大小事，都整合進手機中，讓找屋過程更便利、更智能！

▲永慶LINE官方帳號不僅能夠自動推薦房屋、通知房屋降價資訊，還能搜尋社區的實價登錄、提供稅費相關知識。

永慶房仲網「線上問」功能 輕鬆聯繫經紀人！

陳賜傑也分享，永慶LINE官方帳號和永慶房仲網不僅提供強大的找房功能，永慶房屋直營門店的物件更備有「線上問」的獨特服務，方便消費者快速聯繫經紀人，進一步了解更多房屋資訊。消費者在找房的過程中，若對物件有更多問題想了解，只要點選物件上的「線上問」按鈕，就能快速聯繫上負責的永慶房屋經紀人，進一步詢問尺寸、公設、成交行情、區域特色等細節，也可直接請經紀人安排房屋帶看，讓賞屋變得更便捷有效率。

陳賜傑表示，永慶房屋從消費者需求出發，不斷推出便捷的科技服務，解決消費者痛點，贏得消費者的肯定。永慶房屋未來會持續傾聽消費者的心聲，創新並優化科技服務，創造臻於完美的購售屋體驗。