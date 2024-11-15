ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

新加坡1%土地如何養活604萬人口？童振源：多元戰略與數位科技確保糧食安全

▲新加坡1%土地如何養活604萬人口？童振源：多元戰略與數位科技確保糧食安全。（圖／童振源臉書）

記者陳弘修／台北報導

新加坡以1%的土地，要養活604萬人口及提供約2,000萬訪客的糧食需求。新加坡政府如何做到？我駐新加坡大使童振源表示，目前新加坡國會正在審議《食品安全和保障法案》，如果通過，新加坡食品局可以通過最低庫存要求機制，戰備儲糧制度將擴及到白米以外的關鍵食品業者及農場飼料供應商，並且提高相關刑罰。

童振源15日以《多元戰略與數位科技，確保新加坡糧食安全》為題在臉書上分享觀察與看法。他指出，當前的數位科技進步與物流平台發展可能會改變傳統的戰備儲糧作法，降低政府的直接採購與管理成本，卻又能維持糧食安全。以一家新加坡食品安全公司為例，正在建構完整的食品交易國際平台，內容包括融資、物流、銷售與行銷，目標為讓歐定平台（ODIN）成為國際糧食流通中心，並且發售糧食採購選擇權給各國政府。

倘若有特殊情況發生，像是疫情或戰爭因素造成糧食國際貿易中斷，訂貨商無法從新加坡轉運到該國，反而還要持續支付倉儲費用。這時候，訂貨商樂意將他們在新加坡物流倉庫中轉而暫存的糧食賣給這家食品安全公司，而新加坡政府將可以直接運用糧食採購選擇權向該食品安全公司採購這些糧食，供當地民眾食用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果以新加坡為物流平台的國際糧食物流量愈來愈大，則暫時存放在新加坡物流中心的海外糧食存量將愈來愈大，將可以增加新加坡戰備儲糧的安全係數。更重要的是，新加坡政府只要支付糧食採購選擇權的些微保險費用，而不需要支付直接採購與管理戰備儲糧的龐大成本。

▲新加坡1%土地如何養活604萬人口？童振源：多元戰略與數位科技確保糧食安全。（圖／童振源臉書）

▲新加坡1%土地如何養活604萬人口？童振源：多元戰略與數位科技確保糧食安全。（圖／童振源臉書）

另外，根據《經濟學人》發布的《全球食品安全指數報告》，以食品價格承受能力、食品供應能力和質量安全保障能力等三大因素為標準，新加坡連續在2018年與2019年兩年位居榜首。疫情發生後，《經濟學人》加入第四項指標：永續與調適，因為新加坡本地農產量不足，2022年新加坡退居到113個調查國家中的第28名。

童振源認為，新加坡建國時，人口不到200萬人，國土面積581.5平方公里，農地面積的比例將近20%。現在新加坡的面積有735平方公里，不到三個台北市大小，卻要以總面積不到1%的國土（7.4平方公里，相當於台北市中正區的面積）養活604萬人口，同時每年提供將近2,000萬名訪客的糧食需求，這是非常艱難的目標。

面對全球人口成長、氣候變遷導及國際貿易政治，新加坡政府在2018年7月整併相關機構成立「食品局」以提高糧食自給率，負責監督新加坡的食品和糧食安全，並且提出2030年能提升糧食自給率達30%的國家目標，是所謂「30．30願景」，即到2030年有能力可持續生產滿足國人30％營養需求的農產品。

在戰略上，新加坡食品局也提出三加一的說法，包括三個「食物籃子」與支持國內生產糧食的措施：1、 分散糧食進口來源，以降低單一海外糧食供應來源的風險。2、 增加國內糧食供應，以緩衝海外糧食供應中斷對新加坡糧食供應的衝擊。3、 幫助國內公司在海外擴張，以增加海外糧食生產基地，進而穩定供應糧食給新加坡。4、 支持國內生產的糧食，以提升糧食安全，並支持當地經濟、確保食品安全與保護環境。

根據新加坡食品局2024年5月發布的數據，新加坡有90%以上的食品從187個國家進口，新加坡的糧食自給率仍未達到10%。2023年新加坡當地生產的雞蛋僅占總需求的31.9%（比前年增加3個百分點）、蔬菜占3.2%（比前年減少0.7個百分點）、水產占7.3%（比前年減少0.3個百分點），可見新加坡政府要提高當地糧食自給率不容易。

為不斷協助糧食進口商分散進口來源，新加坡政府從2004年的140個國家增加到2023年的187個國家，雞蛋可以從19個國家進口、雞肉30個國家、豬肉32個國家、牛肉20個國家、羊肉15個國家，同時增加進口來源的認證，並要求國內進口商必須有「商業延續計畫」，以建立海外糧食供應體系的韌性，在海外糧食供應中斷時可以立刻找到替代來源。

對於糧食進口及在海外發展糧食基地可能受到國際政治因素的影響，農糧生產國可能因為自身需求或其他政治考量，而採取限制糧食出口政策，一家新加坡食品安全公司也提到，新加坡與20幾個國家簽訂雙邊糧食供應協議，但在疫情期間卻難以發揮作用。

因此，新加坡政府認為，發展當地的農業對糧食安全至關重要。在1%的國土耕種面積要提供604萬人口及2,000萬訪客的糧食需求，必須建構抵抗氣候、資源與經濟限制的三種韌性，必須運用先進科技與創新能力，才能大幅提升農業生產力與達成上述三種韌性，加上透過「農業生產力基金」及「全國研究基金會」，提供大量資金進行農業科技研發，以提升新加坡的農業科技與創新能力。

▲新加坡1%土地如何養活604萬人口？童振源：多元戰略與數位科技確保糧食安全。（圖／童振源臉書）

從2024年起，新加坡食品局也逐步將西北部的林厝港農地發展為高科技農業食品創新園區，以實現「30．30願景」，特別是積極引進室內耕種的技術。最近，台灣的元通綠能科技公司獲得2公頃土地建造先進的垂直耕種植物工廠，預計明年七月完工後將提供4,000噸有機蔬菜，相當於新加坡10%的全國需求量。

為了避免糧食供應中斷的風險，1990年代以來，新加坡在建立戰備儲糧的做法上已建立白米庫存計畫，所有進口白米都必須存入政府的四個米倉，白米進口商每月進口至少50公噸白米，並存放至少100公噸白米作為固定庫存。

除了政府米倉之外，目前新加坡政府也特許給幾家大型糧食進口商將白米放在自己的糧倉，但要求每進口一噸白米，便要增加2.5噸的戰備儲糧，下個月要增加到3噸，明年五月要增加到3.5噸，而且糧食需在保存期限，政府會提供進口商適當補助，以增加新加坡的糧食安全係數，但若多次違反規定，進口商可能被新加坡政府以刑法起訴。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

恐比下市更早發生！　外媒：美超微被踢出標普500指數迫在眉睫

恐比下市更早發生！　外媒：美超微被踢出標普500指數迫在眉睫

美超微電腦(Super Micro Computer) 由於財報繳交期限將至，已經進入下市倒數，但外媒MarketWatch示警，投資者也應該了解一個潛在的更迫在眉睫的風險，該公司很可能快從標普500指數中剔除，而這可能發生在可能下市之前。

2024-11-15 16:02
50萬股民期待！　台新金：明年有能力發出「具競爭力」股利

50萬股民期待！　台新金：明年有能力發出「具競爭力」股利

股東人數近50萬人的台新金（2887）於今（15）日召開線上法說，總經理林維俊針對與新光金合併進度，未來股利表示看法。他指出，台新金前10月每股稅後盈餘為1.25元，加上帳上未分配盈餘90億元，仍有能力發放「具競爭力」的股利；至於與新光金合併進度，並沒有所謂卡關，仍與金管會積極溝通中，會在金管會指導下做好完善計畫，以完成合併最後一哩路。

2024-11-15 16:01
談川普當選　力積電黃崇仁：免擔心「台灣會繼續往前走」

談川普當選　力積電黃崇仁：免擔心「台灣會繼續往前走」

晶圓代工廠力積電（6770）董事長黃崇仁今日獲頒台灣大學傑出校友，針對媒體詢問川普當選對台灣影響，他認為不用擔心，台灣經過許多變化仍屹立不搖，未來也會繼續往前走。

2024-11-15 14:43
SCFI本周下跌3.42%　美西跌逾一成、台灣二周跌約15%

SCFI本周下跌3.42%　美西跌逾一成、台灣二周跌約15%

上海交易所今(15)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2251.90點，下跌79.68點，跌幅3.42%，跌幅最高的是美西線，下跌11.59%，美東線下跌4.15%，台灣市場美西線本周每大箱(40呎櫃)下跌200美元，業界龍頭地中海航運(MSC)已通知本月18日每大箱要再降550美元，兩周累計跌幅約15%。

2024-11-15 16:14
雲品酒店杭州明年試營運　成立「雲品Collection」精品旅宿平台

雲品酒店杭州明年試營運　成立「雲品Collection」精品旅宿平台

雲品國際（2748）今日舉行法說會，董事長盛治仁表示，雲品酒店杭州將於明年投入營運，且未來將成立「雲品Collection」精品旅宿平台，將匯聚旗下原有委託經營事業中與旅宿相關的項目，創造出更多元且具深度的服務內容。

2024-11-15 16:17
外送平台結合案　公平會：審查期限12／19、必要時延長

外送平台結合案　公平會：審查期限12／19、必要時延長

Uber Eats今年5月14日宣布，將併購foodpanda台灣外送事業，外界高度關注外送平台結合案的審查進度。公平會主委李鎂今天表示，審查時間為30個工作天，換算為今年12月19日，必要時可再延長60個工作天，時間將落在明年3月。

2024-11-15 14:17
公平會審查新新併　最晚明年1／24結果出爐

公平會審查新新併　最晚明年1／24結果出爐

公平會今年9月受理新新併申請結合案，日前決議延長60個工作天審查期，公平會主委李鎂今天表示，新新併審查時間最晚到明年1月24日，若有需要將請當事人到會說明。日前媒體報導，新光銀工會不買單資方所提員工安置方案，公平會表示，若勞資有涉及競爭範疇議題，才會是公平會審查範圍。

2024-11-15 13:23
美超微下市壓力迫近　台概念股臉綠

美超微下市壓力迫近　台概念股臉綠

美超微（Super Micro Computer）通知延遲提交上季（7到9月）的財報，在那斯達克下市風險升高，台股中美超微概念股華泰（2329）呈現破底走勢，股價來到34.5元，創下去年7月24日以來新低，而麗台（2465）、南俊國際（6584）、優群（3217）也被波及創下波段新低。

2024-11-15 12:22
股神巴菲特新寵曝光！　達美樂披薩、泳池設備股Pool上榜

股神巴菲特新寵曝光！　達美樂披薩、泳池設備股Pool上榜

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏投資公司（Berkshire Hathaway）在今年Q3拋售了一些蘋果（Apple）股票後，也反手佈局新的投資標的，包括買進達美樂披薩（Domino’s Pizza）及游泳池相關產品批發商 Pool 的股票，激勵這兩家公司盤後股價勁揚。

2024-11-15 11:05
台積電美國廠完工典禮生變　張忠謀：12月大概不會辦

台積電美國廠完工典禮生變　張忠謀：12月大概不會辦

台積電美國首座晶圓廠近日傳出將舉行完工典禮，業界也預期將在12月初舉行，不過目前台積電尚未證實，針對賓客名單，台積電也守口如瓶，台積電創辦人張忠謀今日出席台灣大學96週年校慶時也表示，12月大概不會有完工典禮。

2024-11-15 10:55

讀者迴響

熱門新聞

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

美超微下市壓力迫近　台概念股臉綠

在川普前拍板！台積電獲拜登政府2143億補助

國泰世華擴徵500名3I人才

新北第一環「絕版3字頭」　1千萬內買新店2房大樓

抽中拼賺逾13萬！　LINE Pay申購11／25起跑

快刷存摺！一早「近4萬元入帳」

恐比下市更早發生！　外媒：美超微被踢出標普500指數迫在眉睫

高雄「地王商圈」成交價站5字頭　未來發展看1區

千元「AI妖股」跌剩零頭　有不能說的秘密

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366