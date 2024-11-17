美超微下市不會變壁紙！　分析師：轉「粉紅單」遇3大麻煩

▲美超微創辦人暨總裁梁見後資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美超微財務規劃報告大限來臨，若未能符合規定將面臨下市風險，分析師指出，股票若下市後並不會變成壁紙，而是以「粉紅單」的形式，讓投資人場外交易，不過這類機制有3大不便之處，公司投資魅力也會有所減損。

《Barron'S》引用Wedbush分析師Matthew Bryson看法指出，美超微一旦下市，股票以粉紅單（Pink Sheet）形式交易，將面臨市場流動性較低、交易侷限於指定嘉信理財（Charles Schwab）和富達（Fidelity）等網路券商、成本偏高等3大不便，投資人必須謹慎評估繼續持有美超微股票的風險。

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分析師指出，美超微曾於2018年8月因延遲提交財務報告而下市。隨後，該公司於 2023 年 12 月再次上市，股價為 262 美元，根據 10 月進行的 10 比 1 股票分割計算，股價為 26.20 美元，不過由於過往績效不代表未來業績，市場更應注意合作夥伴輝達（NVIDIA）是否因此轉單。

美超微在今年9月底發動「一拆10」股票分割，10月起正式生效，美國時間15日收盤價來到18.58美元，公司市值蒸發逾8成，降至108億美元。