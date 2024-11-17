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解盲失敗仍成功翻身　全福預計12月中上市

▲▼全福預計12月中上市。（圖／全福提供）

▲全福預計12月中上市。（圖／全福提供）

記者高兆麟／綜合報導

全福生技（6885）日前舉行上市前業績發表會，並預計12月中旬上市，全福去年底才因乾眼症新藥解盲失敗，當天開盤股價不到5分鐘熔斷，不過公司經過重新調整臨床實驗與眼藥濃稠度設計後成功翻身，成為台灣第一家解盲失敗仍成功上市的生技公司。

董事長林羣表示，全福生技自2013年成立以來，專注於新藥轉譯科學研發，並一直秉持著育成本土新藥、連結在地、立足台灣、走向國際為公司發展目標。而今公司將邁入另一個重大里程碑，掛牌上市後更將以打造全福生技成為國際級生技醫藥公司為下階段目標，除加速現有新藥產品開發以提供病人有更好的用藥選擇，公司亦將持續擴充與成長，以不辜負投資人的期望。

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林羣表示，全福生技最大的優勢就是擁有著強大的國際級研究開發團隊。團隊一直專注於不斷探索和開發新技術，以滿足市場對高效治療方案的需求。公司以自馬偕醫院專屬授權取得之創新PDSP再生醫學技術平台為核心，已開發出BRM421及BRM424二項產品，分別針對乾眼症及神經營養性角膜炎展開臨床試驗。而近期亦透過資產購買取得二項原由工研院開發授權之眼滴劑新藥產品，治療青光眼治療藥物BRM411及具有抗血管新生作用機制以治療新生血管性青光眼BRM412。因此，全福生技目前已有4項眼科新藥進入臨床開發階段。

總經理徐文祺表示，全福的新藥 BRM421 以全新機轉切入乾眼症治療，BRM421 具備促進角膜緣幹細胞增生、加速角膜修復、中斷因損傷眼表上皮細胞相關分子模式發炎反應所引發的角膜損傷惡性循環等多重療效，並於人體臨床二期成功驗證其治療乾眼症的潛力。然因賦形劑的影響使其在2023/12解盲的三期臨床試驗不如預期，全福已做多項調整因應，並預計在2Q25啟動第二次三期臨床，重新向市場證明BRM421的療效，在BRM421具有早期見效的特性下，未來有望搶進乾眼症數十億美元市場並為全球患者帶來充滿希望的治療選擇。

同時，另一項核心產品治療神經營養性角膜炎的新藥BRM424也則展現出極大的潛力。根據調研機構Verified Market Research的資料顯示，2022年全球神經營養性角膜炎市場約為1.94億美元，預計到2030年將增長至6.81億美元，年均增長率高達19.2%。BRM424專門針對神經營養性角膜炎（NK），已獲得美國FDA的孤兒藥資格，目前正在美國進行第二期臨床研究。目標在2025年第三季完成二期臨床試驗。

全福生技近期積極開發治療青光眼的藥物BRM411及針對新生血管性青光眼的BRM412，後者具備抗血管新生的作用機制。這兩項由工研院開發的新藥已陸續獲得國際新藥技術的高度肯定，並榮獲2023年全球科學與創新競賽的R&D100大獎。目前這兩款新眼滴劑已展開人體二期臨床試驗，並取得初步的藥效驗證。 全福生技後續計劃在台灣與美國分別進行臨床試驗，以加速新藥的開發進程。

林羣表示，全福生技是臺灣本土自行開發第一線用藥的全新機制藥物，進入美國臨床試驗第三期的新藥公司。全福選擇臨床時間短，市場龐大且具高度成長性的眼科新藥為優先發展領域，實為適合台灣中小型生技新藥公司投入之方向。胜肽類藥物兼具大小分子藥物的特質，亦是目前新藥開發最熱門的領域之一。全福開發的PDSP胜肽平台已經創造出3個新藥。假以時日，理當可以研發出更多治療其他適應症的新藥。全福集了結海內外以及老中青三代的臺灣生技人才，BRM421將會是第一個從頭到尾都是由臺灣人自主發想及研發出來的國際級新藥。 全福生技將延續10年來的努力，期許讓臺灣的生技實力矚目國際。

關鍵字： 全福

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